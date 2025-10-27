快訊

中職／兄弟絕境尋獲陳俊秀馬上建功 首局3分秒破系列賽新高

男開媽媽140萬跑車搶銀樓被逮 母哽咽：家裡不缺錢為何要搶？

聽新聞
0:00 / 0:00

立委踏勘濁水溪為杜絕「沙」害找解方 決定調整揚塵警報發布標準

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
立委劉建國會同立院衛環委員會踏勘濁水溪，針對沙害治理共提解方，並做出幾項調整治理作法，以強化治沙量能。記者蔡維斌／攝影
立委劉建國會同立院衛環委員會踏勘濁水溪，針對沙害治理共提解方，並做出幾項調整治理作法，以強化治沙量能。記者蔡維斌／攝影

連日東北季風及颱風共伴效應，濁水溪南岸的雲林鄉鎮陷入漫天飛沙，水利署統計今年揚塵日達9天，其中6天發生在10月20日之後，懸浮微粒高達596微克高過191微克警戒值。立委劉建國今天會同立院衛環委員會現勘並聽取地方意見也當場提出治沙工法調整、降低風速預警等解方，以提高治沙量能。

進入東北季風期，盡管10年來行政院以「經費無上限」治理濁水溪揚塵，曾讓揚塵事件從過去50幾日降至2022年的2日，宏收成效，不過經過最近凱米、丹娜絲等颱風暴雨接連襲擊，造成濁水溪裸露面積再擴大，所帶來的揚塵沙害也嚴重。

濁水溪狂沙再起，侵害下游沿岸鄉鎮，立委劉建國今天會同水利署長林元鵬、環境部次長 謝燕儒、農業部林保副署長廖一光、議員蔡孟真、蔡永富等立院衛環委員會抵濁水溪出海口會勘，聽取第四河川副分署長張朝恭簡報。

麥寮雷村長林秋城及鄉代吳明宜等多位村民也肯定多年來治沙成效，他們說，和過去相比風沙明顯降低，但他們發現稻草防沙工法難抵洪氾，河床或支流不配合疏濬，治沙成效難保永續。

張朝恭指出，中央於2017年起跨部會分3期預計到明年將投入近30億元治沙，包含水覆蓋、綠覆蓋等，尤其在幾次颱風過後，出現400公頃裸露地，使揚塵日升高為9日，比往年平均比較增加約4天，河川分署投入更多資源搶修補植，預定下月15日完成。水利署長林元鵬認為，揚塵升高為9日不盡理想，未來短期會加強灑水及覆蓋工作，但中長期疏濬才最重要，期待各方合作能把揚塵控制在5日以內。

劉建國則認為除了工法調整，揚塵預警是否也搭配調整，謝燕儒表示，目前警報發布標準是風速每秒8公尺，經檢討後為讓各水利及地方等相關單位有更充裕時間因應做好準備，將再把預警風速降低為每秒7公尺，讓警報發布更嚴格。

劉建國說，為降低季風期沙害，希望會勘後彙整各部會意見，在一個月內提出對策，以降低揚塵影響居民。

立委劉建國會同立院衛環委員會踏勘濁水溪，針對沙害治理共提解方，並做出幾項調整治理作法，以強化治沙量能。記者蔡維斌／攝影
立委劉建國會同立院衛環委員會踏勘濁水溪，針對沙害治理共提解方，並做出幾項調整治理作法，以強化治沙量能。記者蔡維斌／攝影
立委劉建國會同立院衛環委員會踏勘濁水溪，針對沙害治理共提解方，並做出幾項調整治理作法，以強化治沙量能。記者蔡維斌／攝影
立委劉建國會同立院衛環委員會踏勘濁水溪，針對沙害治理共提解方，並做出幾項調整治理作法，以強化治沙量能。記者蔡維斌／攝影
立委劉建國會同立院衛環委員會踏勘濁水溪，並聽取地方意見，針對沙害治理共提解方。記者蔡維斌／攝影
立委劉建國會同立院衛環委員會踏勘濁水溪，並聽取地方意見，針對沙害治理共提解方。記者蔡維斌／攝影
季風加上幾次颱風肆虐，濁水溪揚塵再現，揚塵事件又升高為9日，河床依舊灰濛濛，立委劉建國會同衛環委員會再提解方。記者蔡維斌／攝影
季風加上幾次颱風肆虐，濁水溪揚塵再現，揚塵事件又升高為9日，河床依舊灰濛濛，立委劉建國會同衛環委員會再提解方。記者蔡維斌／攝影
立委劉建國會同立院衛環委員會踏勘濁水溪，並聽取地方意見，針對沙害治理共提解方。記者蔡維斌／攝影
立委劉建國會同立院衛環委員會踏勘濁水溪，並聽取地方意見，針對沙害治理共提解方。記者蔡維斌／攝影

濁水溪 劉建國 颱風

延伸閱讀

要建「超級堤防」！卓榮泰今視察馬太鞍溪 水利署：100年防洪標準

賴清德雲林與黨公職閉門座談 黨員提明年要勝選先解決這事

兒托專法今天完成首輪審查 立委提「專心托育」保留至第二輪討論

罰不怕？立委批長榮把法規當「塑膠」 洪申翰：罰鍰太低

相關新聞

立委踏勘濁水溪為杜絕「沙」害找解方 決定調整揚塵警報發布標準

連日東北季風及颱風共伴效應，濁水溪南岸的雲林鄉鎮陷入漫天飛沙，水利署統計今年揚塵日達9天，其中6天發生在10月20日之後...

陳亭妃邀龔明鑫與台南產業座談 籲盤點需求提供協助

立法院經濟委員會今天在台南市召開溪北地區糖鐵五分車廊帶會議，關心地方創生計劃進度；另邀請經濟部長龔明鑫與台南產業界座談，...

雲林有餐廳多次未開統一發票被檢舉 遭國稅局停業14天

雲林縣有餐廳一年內多次被民眾檢舉未主動開立統一發票，今年5月因此被裁處停業7天，8月又再次被查獲，9月二度被裁處停業14...

嘉義市府推「舊城創新生」 嘉有木屋二期補助計畫首案完工啟用

嘉義市府爲延續木都文化，全力推動十大旗艦計畫「舊城創新生」，藉由木造建築活化再利用，促進舊城區經濟再生，首創以「都市更新」手法推動木造建築整建維護計畫，目前第一期3案已完工使用，第二期8案也陸續完工，

西螺大橋維修補強今開工 彰、雲兩縣長都要求同一件事

彰、雲兩縣政府今合辦西螺大橋維修補強工程開工典禮，工期400天，彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善都要求提前完工，工程包商答...

雲林縣擬補助帶狀皰疹疫苗 補助條件曝光最快明年實施

帶狀皰疹好發50歲以上成年人，罹患後的神經疼痛可能長達數年，影響生活品質，接種疫苗可有效預防，但疫苗費用高昂，雲林縣為照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。