快訊

高捷都會公園站驚傳落軌 18歲女子卡列車下無生命跡象

台中爆發非洲豬瘟疫情 檢今傳豬農父子、紀姓獸醫、動保處人員到案

「閃兵一班」8人認罪求輕判 檢方反對緩刑理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林有餐廳多次未開統一發票被檢舉 遭國稅局停業14天

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣有餐廳一年內多次被民眾檢舉未主動開立統一發票，今年5月因此被裁處停業7天，8月又再次被查獲，9月二度被裁處停業14天，圖為統一發票示意圖。記者陳雅玲／攝影
雲林縣有餐廳一年內多次被民眾檢舉未主動開立統一發票，今年5月因此被裁處停業7天，8月又再次被查獲，9月二度被裁處停業14天，圖為統一發票示意圖。記者陳雅玲／攝影

雲林縣有餐廳一年內多次被民眾檢舉未主動開立統一發票，今年5月因此被裁處停業7天，8月又再次被查獲，9月二度被裁處停業14天，中區國稅局雲林分局表示，雲林分局平均每月接獲數十件檢舉店家未開立統一發票案件，呼籲店家不要心存僥倖，應主動開立統一發票。

雲林分局表示，該家餐廳是簡餐店，去年多次被民眾檢舉未開立統一發票，稅務人員在去年5月3日、11月22日及今年4月18日查獲餐廳漏開發票，因1年內已被查獲達3次，依規定予以停業7天處分。

沒想到店家又被消費者檢舉，8月22日稅務人員查核屬實，且距離今年4月查獲相隔不到一年，依規定在9月予以停業14天處分，日前已恢復營業。雲林分局表示，該餐廳今年5月、9月已被停業2次，若在12月底前又被查獲漏開發票，恐面臨2個月至6個月停業。

雲林分局表示，現在多數消費者都有索取統一發票的習慣，每月接獲檢舉未開立統一發票案件多查數十件，去年也有業者因此被裁處停業，呼籲店家應誠實主動開立發票，以免被停業，得不償失，消費者也要主動索取發票，避免店家逃漏稅。

統一發票 雲林 餐廳

延伸閱讀

西螺大橋維修補強開工 預計115年12月完工

雲林30歲男子帶小布袋搶銀行 裝腔作勢擬拔槍被識破失手

雲林這對夫妻結婚73年從不吵架 如何做到老阿嬤透露玄機

不滿嘉里大榮物流運豬肉狡辯 高市衛生局：重罰300萬送法辦並停業一周

相關新聞

雲林有餐廳多次未開統一發票被檢舉 遭國稅局停業14天

雲林縣有餐廳一年內多次被民眾檢舉未主動開立統一發票，今年5月因此被裁處停業7天，8月又再次被查獲，9月二度被裁處停業14...

立委踏勘濁水溪為杜絕「沙」害找解方 決定調整揚塵警報發布標準

連日東北季風及颱風共伴效應，濁水溪南岸的雲林鄉鎮陷入漫天飛沙，水利署統計今年揚塵日達9天，其中6天發生在10月20日之後...

嘉義市府推「舊城創新生」 嘉有木屋二期補助計畫首案完工啟用

嘉義市府爲延續木都文化，全力推動十大旗艦計畫「舊城創新生」，藉由木造建築活化再利用，促進舊城區經濟再生，首創以「都市更新」手法推動木造建築整建維護計畫，目前第一期3案已完工使用，第二期8案也陸續完工，

西螺大橋維修補強今開工 彰、雲兩縣長都要求同一件事

彰、雲兩縣政府今合辦西螺大橋維修補強工程開工典禮，工期400天，彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善都要求提前完工，工程包商答...

雲林縣擬補助帶狀皰疹疫苗 補助條件曝光最快明年實施

帶狀皰疹好發50歲以上成年人，罹患後的神經疼痛可能長達數年，影響生活品質，接種疫苗可有效預防，但疫苗費用高昂，雲林縣為照...

限定5梯次！阿里山林鐵賞楓列車季節限定 11月18日開放訂票

阿里山林鐵及文資處推出季節限定「楓度翩翩」主題列車，全程行駛國寶級蒸汽火車31號，附掛全台灣檜木所打造的檜木車廂，前往林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。