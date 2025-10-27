雲林有餐廳多次未開統一發票被檢舉 遭國稅局停業14天

雲林縣有餐廳一年內多次被民眾檢舉未主動開立統一發票，今年5月因此被裁處停業7天，8月又再次被查獲，9月二度被裁處停業14天，中區國稅局雲林分局表示，雲林分局平均每月接獲數十件檢舉店家未開立統一發票案件，呼籲店家不要心存僥倖，應主動開立統一發票。

雲林分局表示，該家餐廳是簡餐店，去年多次被民眾檢舉未開立統一發票，稅務人員在去年5月3日、11月22日及今年4月18日查獲餐廳漏開發票，因1年內已被查獲達3次，依規定予以停業7天處分。

沒想到店家又被消費者檢舉，8月22日稅務人員查核屬實，且距離今年4月查獲相隔不到一年，依規定在9月予以停業14天處分，日前已恢復營業。雲林分局表示，該餐廳今年5月、9月已被停業2次，若在12月底前又被查獲漏開發票，恐面臨2個月至6個月停業。

雲林分局表示，現在多數消費者都有索取統一發票的習慣，每月接獲檢舉未開立統一發票案件多查數十件，去年也有業者因此被裁處停業，呼籲店家應誠實主動開立發票，以免被停業，得不償失，消費者也要主動索取發票，避免店家逃漏稅。