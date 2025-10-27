嘉義市城市博覽會12/12登場 規劃16檔主題展

嘉義市政府今天於市府中庭辦「320+1嘉義市城市博覽會」記者會，嘉義市長黃敏惠宣布博覽會12月12日到28日登場，規劃16檔主題展覽、超過30場演出及50場以上活動。

黃敏惠於記者會率嘉市府團隊攜手超過100家在地品牌，展現嘉義產業共榮與城市發展蓬勃能量。

黃敏惠表示，回顧歷史是為用「未來的眼睛」看前人努力與城市方向。嘉義走過321年發展歷程，面對災難與困境從不退縮，展現嘉義人精神與韌性。博覽會以「共享城市、宜居城市、摩登城市」主題策展，象徵嘉義從歷史走向未來，串聯人文、設計與創新力量，呈現城市美好總和。

黃敏惠感謝所有品牌熱情支持，從百貨通路聯名合作、旅宿業者推主題住房方案，到伴手禮品牌設計專屬博覽會限定禮盒，充分展現嘉義多元產業創意與行動力。

嘉市府文化局表示，博覽會結合200餘家在地品牌與超過1000名專業人才參與，舉辦期間橫跨3個週末，將讓整個嘉義市化身為展區。

文化局說，博覽會開展期間推嘉義大舞台演出、品牌市集、走讀活動、工作坊及親子課程等，也與在地旅宿業者合推住房專案，邀民眾深度體驗嘉義城市魅力，相關資訊可追蹤社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁「320+1嘉義市城市博覽會」。