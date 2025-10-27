快訊

議長張峻怒踹桌影片曝光！嗆「欺負光復人」 傅崐萁喊告

中職／兄弟G5大變陣！陳俊秀、曾頌恩先發了 江坤宇改2棒

藝人閃兵案今開庭 陳零九、威廉等8人全認罪求輕判

台南將軍海面藍眼淚奇景湧遊客 市府籲勿留垃圾

中央社／ 台南27日電

台南市將軍區青鯤鯓扇形鹽田附近海面近日出現自然景觀「藍眼淚」，吸引不少遊客前往欣賞，有民眾反映遊客留下垃圾影響環境，台南市政府加派人力於夜間巡查勸導。

台南市政府今天發布新聞稿指出，近日因出現「藍眼淚」奇景，扇形鹽田地景園區及裝置藝術生命之樹周圍湧進大量人潮，觀光旅遊局與警察局、區公所派員於夜間時段巡查勸導，並視現場狀況進行人車分流及交通引導。

台南市政府指出，針對人潮帶來的環境問題，市府相關單位每日均加派人力加強清潔工作，呼籲民眾發揮公德心，勿讓自然環境「流眼淚」，共同保護國家重要濕地生態，觀賞時務必注意自身安全，勿前往風險區域。

台南市政府指出，有關違規攤販、違規停車等問題，涉及違反道路交通管理處罰條例，市府警察局也展開加強夜間巡查及取締。

南市府指出，扇形鹽田為國有土地，國產署委由台灣環境規劃協會認養，包含整理維護環境、復育生態、舉辦相關生態保育活動等工作，藍眼淚出現期間也會派員巡管環境，並設立多面告示牌，提醒遊客注意安全及避免干擾濕地生態不當行為。

「藍眼淚」是夜光藻經波動而發出藍色螢光自然景觀，將軍區青山漁港及將軍漁港南岸一帶海面在2023年曾出現，近日於附近海面再次出現，同樣湧進不少遊客。

台南 藍眼淚 軍區

延伸閱讀

兩波東北季風影響基北宜今晚起到周二防豪雨 周日北部低溫20度

未來2周北東溼答答 南方熱帶海面對流訊號活躍水氣多

台南扇形鹽田藍眼淚大爆發 交通大壅塞…警加強交管措施

台南將軍扇形鹽田藍眼淚大爆發 近萬民眾擠爆

相關新聞

嘉義市府推「舊城創新生」 嘉有木屋二期補助計畫首案完工啟用

嘉義市府爲延續木都文化，全力推動十大旗艦計畫「舊城創新生」，藉由木造建築活化再利用，促進舊城區經濟再生，首創以「都市更新」手法推動木造建築整建維護計畫，目前第一期3案已完工使用，第二期8案也陸續完工，

西螺大橋維修補強今開工 彰、雲兩縣長都要求同一件事

彰、雲兩縣政府今合辦西螺大橋維修補強工程開工典禮，工期400天，彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善都要求提前完工，工程包商答...

雲林縣擬補助帶狀皰疹疫苗 補助條件曝光最快明年實施

帶狀皰疹好發50歲以上成年人，罹患後的神經疼痛可能長達數年，影響生活品質，接種疫苗可有效預防，但疫苗費用高昂，雲林縣為照...

限定5梯次！阿里山林鐵賞楓列車季節限定 11月18日開放訂票

阿里山林鐵及文資處推出季節限定「楓度翩翩」主題列車，全程行駛國寶級蒸汽火車31號，附掛全台灣檜木所打造的檜木車廂，前往林...

台南工廠登革熱本土案例再+1 174對象監測到11月26日

台南南區一處工廠上周出現2例本土登革熱案例後，昨再度新增1名登革熱本土病例，同為該工廠員工，病毒型同為第三型，該名員工擴...

開發沙崙農場遭指摧毀生態環團要求暫停 南科管局回應

政府推動在台糖台南沙崙農場成立「生態科學園區」、「沙崙健康園區」，引發爭議抗議。因開發總面積600多公頃占農場面積近三分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。