西螺大橋維修補強開工 預計115年12月完工

中央社／ 彰化27日電

串聯彰化雲林兩縣的西螺大橋因歷史悠久需維修，彰縣府今天舉辦西螺大橋維修補強工程開工典禮，縣府指出，大橋有漆面老化、鋼構鏽蝕、橋墩裂縫等問題，工程預計明年12月完工。

根據交通部網站資料，西螺大橋位於濁水溪下游，橫跨雲林西螺及彰化溪州，長約1939公尺，寬7.32公尺，採華倫氏穿式橋梁，鋼鐵作架，水泥橋墩，橋墩間隔60餘公尺，昔日為遠東第一大橋，曾附設台糖小鐵道，形成汽車及小火車並行特殊景觀。

彰化縣政府上午在西螺大橋彰化端舉辦「西螺大橋維修補強工程」開工祈福典禮，彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善等人與會。

王惠美致詞時說，西螺大橋在民國42年開始通車，已有70多年歷史，為雙向通行，串聯彰化溪州鄉與雲林西螺鎮，成為人流、物流與產業發展的交通命脈。

王惠美指出，大橋橋梁構件已慢慢出現漆面老化、色差不均、鋼構鏽蝕、橋墩裂縫、混凝土剝落及排水系統阻塞等問題，工程總經費為新台幣2億3000多萬元，至於施工項目有鋼構件局部補強修復、橋面伸縮縫修繕及外觀塗裝整新等工作。

張麗善表示，西螺大橋是彰化雲林的共同橋梁，在農產運輸及各項交流上扮演著重要角色。

縣府表示，整修工程施工期間將全線封閉，請民眾改道使用台1線溪州大橋作為替代道路，工程預計在明年12月完工。

西螺大橋 雲林

