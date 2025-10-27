因鄭成功結緣 黃偉哲訪日本平戶市推台南農產

日本長崎縣平戶市為鄭成功出生地，與台南市因歷史文化結緣，雙方去年正式締結為友誼市。台南市長黃偉哲25日應邀首次出訪平戶市，並向當地民眾推薦台南番茄、柚子等農特產。

台南市政府今天發布新聞稿指出，黃偉哲此次應邀參加25日在平戶市舉行的「2025平戶市秋之城下祭」，現場設有台南物產販售攤位，由台南業者介紹番茄、柚子、蕎麥、毛豆、蓮藕、芝麻、酒等豐富農特產品。

黃偉哲致詞表示，平戶與台南因鄭成功牽起緣分，去年在「鄭成功誕辰400週年」時，雙方喜上加喜締結為友誼市，可說意義深遠，也感謝平戶市長黑田成彥多次率團造訪台南；此次很高興能親自到訪平戶，期待未來在文化、教育等各方面交流都更上一層樓。

黃偉哲並邀請參展的台南業者一起上台，介紹台南不僅是台灣跟日本淵源最深的城市，還是知名美食之都，有多種優質物產，歡迎平戶民眾到參展攤位選購。

台南市政府指出，平戶市與台南市因特殊歷史緣分，長期保持密切友好關係，每年4月平戶市會組團到台南，參加鄭成功來台中樞祭典；台南市政府也會於每年7月組團赴平戶，參加鄭成功生誕祭，展現台日間跨海情誼。