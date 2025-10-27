因鄭成功結緣 黃偉哲訪日本平戶市推台南農產

快訊

中央社／ 台南27日電

日本長崎縣平戶市為鄭成功出生地，與台南市因歷史文化結緣，雙方去年正式締結為友誼市。台南市長黃偉哲25日應邀首次出訪平戶市，並向當地民眾推薦台南番茄、柚子等農特產。

台南市政府今天發布新聞稿指出，黃偉哲此次應邀參加25日在平戶市舉行的「2025平戶市秋之城下祭」，現場設有台南物產販售攤位，由台南業者介紹番茄、柚子、蕎麥、毛豆、蓮藕、芝麻、酒等豐富農特產品。

黃偉哲致詞表示，平戶與台南因鄭成功牽起緣分，去年在「鄭成功誕辰400週年」時，雙方喜上加喜締結為友誼市，可說意義深遠，也感謝平戶市長黑田成彥多次率團造訪台南；此次很高興能親自到訪平戶，期待未來在文化、教育等各方面交流都更上一層樓。

黃偉哲並邀請參展的台南業者一起上台，介紹台南不僅是台灣跟日本淵源最深的城市，還是知名美食之都，有多種優質物產，歡迎平戶民眾到參展攤位選購。

台南市政府指出，平戶市與台南市因特殊歷史緣分，長期保持密切友好關係，每年4月平戶市會組團到台南，參加鄭成功來台中樞祭典；台南市政府也會於每年7月組團赴平戶，參加鄭成功生誕祭，展現台日間跨海情誼。

西螺大橋維修補強今開工 彰、雲兩縣長都要求同一件事

彰、雲兩縣政府今合辦西螺大橋維修補強工程開工典禮，工期400天，彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善都要求提前完工，工程包商答...

雲林縣擬補助帶狀皰疹疫苗 補助條件曝光最快明年實施

帶狀皰疹好發50歲以上成年人，罹患後的神經疼痛可能長達數年，影響生活品質，接種疫苗可有效預防，但疫苗費用高昂，雲林縣為照...

限定5梯次！阿里山林鐵賞楓列車季節限定 11月18日開放訂票

阿里山林鐵及文資處推出季節限定「楓度翩翩」主題列車，全程行駛國寶級蒸汽火車31號，附掛全台灣檜木所打造的檜木車廂，前往林...

台南工廠登革熱本土案例再+1 174對象監測到11月26日

台南南區一處工廠上周出現2例本土登革熱案例後，昨再度新增1名登革熱本土病例，同為該工廠員工，病毒型同為第三型，該名員工擴...

開發沙崙農場遭指摧毀生態環團要求暫停 南科管局回應

政府推動在台糖台南沙崙農場成立「生態科學園區」、「沙崙健康園區」，引發爭議抗議。因開發總面積600多公頃占農場面積近三分...

賴總統關心台南風災修繕 里長反映進度慢

7月丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，尤其台南逾4萬戶房屋受損、屋頂遭掀翻，仍在復原中，賴清德總統昨回「本命區」關心房舍修繕情形...

