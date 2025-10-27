「共享」交通工具雲林夯 縣府擬擴點、結合擴大服務

雲林縣幅員遼闊，大眾運輸不普及，縣府近年陸續推出GoShare共享機車、Moovo公共自行車，租借踴躍，其中共享機車上線滿4年，累計騎乘數逾35萬次，環保局擬在明年將服務據點擴展至西螺，並研議將GoShare與MOOVO透過點對點方式結合，擴大使用效益。

雲林縣環保局4年前首度推出GoShare共享機車服務，至今在斗六、斗南、虎尾、土庫、北港及古坑綠色隧道等鄉鎮市提供140輛車全天候服務，透過App就能隨借隨還，上路至今使用率高，相較第一年，用戶數成長高達263%。

環保局長張喬維表示，共享機車累積總騎乘數超過35萬旅次、總騎乘公里數達160萬公里、減少超過13萬公斤碳排放量，環保低碳運具成果顯著。

為滿足學生、上班族通勤及遊客代步需求，雲林縣交通工務局在2023年推出MOOVO公共自行車服務，在斗六、虎尾、斗南、西螺等8鄉鎮提供1300輛車，使用情況踴躍，累計至今已突破百萬人次。

張喬維指出，共享機車可跨鄉鎮移動，移動範圍較大，公共自行車則可滿足短程代步需求，為擴大「共享」功能，共享機車服務據點評估明年將擴展至西螺，並與交工局研議將GoShare與MOOVO透過點對點方式結合，不僅滿足民眾短、長程交通需求，也可擴大觀光旅遊效益，轉騎據點、優惠措施已研擬中，將盡快公布。