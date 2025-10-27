快訊

iPhone內建Apple Maps傳明年加入廣告！恐惹惱用戶挨酸：蘋果太貪婪

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「投資運火燙」：賺進大把鈔票

養豬場爆非洲豬瘟 台中農業局：王姓獸醫佐未到豬場僅「電話問診」

「共享」交通工具雲林夯 縣府擬擴點、結合擴大服務

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣近年陸續推出GoShare共享機車、Moovo公共自行車，租借踴躍，其中共享機車（如圖）上線滿4年，累計騎乘數逾35萬次。記者陳雅玲／攝影
雲林縣近年陸續推出GoShare共享機車、Moovo公共自行車，租借踴躍，其中共享機車（如圖）上線滿4年，累計騎乘數逾35萬次。記者陳雅玲／攝影

雲林縣幅員遼闊，大眾運輸不普及，縣府近年陸續推出GoShare共享機車、Moovo公共自行車，租借踴躍，其中共享機車上線滿4年，累計騎乘數逾35萬次，環保局擬在明年將服務據點擴展至西螺，並研議將GoShare與MOOVO透過點對點方式結合，擴大使用效益。

雲林縣環保局4年前首度推出GoShare共享機車服務，至今在斗六、斗南、虎尾、土庫、北港及古坑綠色隧道等鄉鎮市提供140輛車全天候服務，透過App就能隨借隨還，上路至今使用率高，相較第一年，用戶數成長高達263%。

環保局長張喬維表示，共享機車累積總騎乘數超過35萬旅次、總騎乘公里數達160萬公里、減少超過13萬公斤碳排放量，環保低碳運具成果顯著。

為滿足學生、上班族通勤及遊客代步需求，雲林縣交通工務局在2023年推出MOOVO公共自行車服務，在斗六、虎尾、斗南、西螺等8鄉鎮提供1300輛車，使用情況踴躍，累計至今已突破百萬人次。

張喬維指出，共享機車可跨鄉鎮移動，移動範圍較大，公共自行車則可滿足短程代步需求，為擴大「共享」功能，共享機車服務據點評估明年將擴展至西螺，並與交工局研議將GoShare與MOOVO透過點對點方式結合，不僅滿足民眾短、長程交通需求，也可擴大觀光旅遊效益，轉騎據點、優惠措施已研擬中，將盡快公布。

環保局長 自行車 雲林

延伸閱讀

雲林30歲男子帶小布袋搶銀行 裝腔作勢擬拔槍被識破失手

雲林這對夫妻結婚73年從不吵架 如何做到老阿嬤透露玄機

延長禁運禁宰10天 雲林養豬協會認同

防堵非洲豬瘟！台61雲林段設消毒站 這原因撤站

相關新聞

西螺大橋維修補強今開工 彰、雲兩縣長都要求同一件事

彰、雲兩縣政府今合辦西螺大橋維修補強工程開工典禮，工期400天，彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善都要求提前完工，工程包商答...

雲林縣擬補助帶狀皰疹疫苗 補助條件曝光最快明年實施

帶狀皰疹好發50歲以上成年人，罹患後的神經疼痛可能長達數年，影響生活品質，接種疫苗可有效預防，但疫苗費用高昂，雲林縣為照...

限定5梯次！阿里山林鐵賞楓列車季節限定 11月18日開放訂票

阿里山林鐵及文資處推出季節限定「楓度翩翩」主題列車，全程行駛國寶級蒸汽火車31號，附掛全台灣檜木所打造的檜木車廂，前往林...

台南工廠登革熱本土案例再+1 174對象監測到11月26日

台南南區一處工廠上周出現2例本土登革熱案例後，昨再度新增1名登革熱本土病例，同為該工廠員工，病毒型同為第三型，該名員工擴...

開發沙崙農場遭指摧毀生態環團要求暫停 南科管局回應

政府推動在台糖台南沙崙農場成立「生態科學園區」、「沙崙健康園區」，引發爭議抗議。因開發總面積600多公頃占農場面積近三分...

賴總統關心台南風災修繕 里長反映進度慢

7月丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，尤其台南逾4萬戶房屋受損、屋頂遭掀翻，仍在復原中，賴清德總統昨回「本命區」關心房舍修繕情形...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。