快訊

iPhone內建Apple Maps傳明年加入廣告！恐惹惱用戶挨酸：蘋果太貪婪

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「投資運火燙」：賺進大把鈔票

養豬場爆非洲豬瘟 台中農業局：王姓獸醫佐未到豬場僅「電話問診」

西螺大橋維修補強今開工 彰、雲兩縣長都要求同一件事

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣、雲林縣的縣政府今同時舉辦西螺大橋維修補工程開工典禮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣、雲林縣的縣政府今同時舉辦西螺大橋維修補工程開工典禮。記者簡慧珍／攝影

彰、雲兩縣政府今合辦西螺大橋維修補強工程開工典禮，工期400天，彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善都要求提前完工，工程包商答應王惠美，對於張麗善希望在明年9月底完工就微笑以對，但彰化縣政府有信心明年雲林藝陣文化季開幕前完工。

基於全台橋梁「南橋北管」原則，彰化縣政府申請中央補助修繕西螺大橋，彰、雲兩縣政府今在彰化縣溪州鄉的西螺大橋入口前舉辦維修補強工程開工典禮，溪州鄉長江淑芬、西螺鎮長廖秋萍、縣議員李俊諭等民代、地方士紳祈求施工平安。工程期間西螺大橋封閉，人車改走溪州大橋。

王惠美表示，西螺大橋1953年開始通車至今72年，全長1939公尺、寬7.3公尺，為雙向通行，31跨華輪式鋼桁架橋樑串聯彰化溪州鄉與雲林西螺鎮，肩負台灣西部的南北人流、物流與產業發展的交通命脈，彰化縣政府自籌6千萬元，雲林縣1800萬元，中央核撥1.53億元，進行局部補強修復鋼構件、修繕橋面伸縮縫、外觀塗裝整新，總工期為400日曆天，預計2026年12月完工，希望提早完工。

張麗善說，西螺大橋是彰、雲兩縣的共同橋樑，在農產運輸及各項交流扮演重要角色，而這幾年王惠美縣長對地方基礎建設的用心投入與維護有目共睹，2025台灣設計展成功更是有口皆碑，這次中央補助、兩縣共同出資維修西螺大橋，她希望提前在明年9月底完工，雲林縣能如期舉辦藝陣文化節。

立委謝衣鳯、黃秀芳出席，謝衣鳯代表致詞說，將與黃秀芳在立法院持續爭取地方建設，讓西螺大橋暢行無阻，帶動地方繁榮與永續發展。公路局中區養護工程分局長傅立祥也說，維修補強工程完工後，將讓地方觀光與文化發展更上一層樓。

西螺大橋 雲林

延伸閱讀

彰化縣三山國王客底文化節 117神尊齊聚

彰化三山國王客底文化節登場 王惠美不忘提醒設計展到今晚

下屆彰化縣長選舉 藍營兩「前副縣長」看板先打搶聲量

王惠美大變身登台灣設計展 幽默問「好看嗎？」全場答錯

相關新聞

西螺大橋維修補強今開工 彰、雲兩縣長都要求同一件事

彰、雲兩縣政府今合辦西螺大橋維修補強工程開工典禮，工期400天，彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善都要求提前完工，工程包商答...

雲林縣擬補助帶狀皰疹疫苗 補助條件曝光最快明年實施

帶狀皰疹好發50歲以上成年人，罹患後的神經疼痛可能長達數年，影響生活品質，接種疫苗可有效預防，但疫苗費用高昂，雲林縣為照...

限定5梯次！阿里山林鐵賞楓列車季節限定 11月18日開放訂票

阿里山林鐵及文資處推出季節限定「楓度翩翩」主題列車，全程行駛國寶級蒸汽火車31號，附掛全台灣檜木所打造的檜木車廂，前往林...

台南工廠登革熱本土案例再+1 174對象監測到11月26日

台南南區一處工廠上周出現2例本土登革熱案例後，昨再度新增1名登革熱本土病例，同為該工廠員工，病毒型同為第三型，該名員工擴...

開發沙崙農場遭指摧毀生態環團要求暫停 南科管局回應

政府推動在台糖台南沙崙農場成立「生態科學園區」、「沙崙健康園區」，引發爭議抗議。因開發總面積600多公頃占農場面積近三分...

賴總統關心台南風災修繕 里長反映進度慢

7月丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，尤其台南逾4萬戶房屋受損、屋頂遭掀翻，仍在復原中，賴清德總統昨回「本命區」關心房舍修繕情形...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。