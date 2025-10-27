西螺大橋維修補強今開工 彰、雲兩縣長都要求同一件事

彰、雲兩縣政府今合辦西螺大橋維修補強工程開工典禮，工期400天，彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善都要求提前完工，工程包商答應王惠美，對於張麗善希望在明年9月底完工就微笑以對，但彰化縣政府有信心明年雲林藝陣文化季開幕前完工。

基於全台橋梁「南橋北管」原則，彰化縣政府申請中央補助修繕西螺大橋，彰、雲兩縣政府今在彰化縣溪州鄉的西螺大橋入口前舉辦維修補強工程開工典禮，溪州鄉長江淑芬、西螺鎮長廖秋萍、縣議員李俊諭等民代、地方士紳祈求施工平安。工程期間西螺大橋封閉，人車改走溪州大橋。

王惠美表示，西螺大橋1953年開始通車至今72年，全長1939公尺、寬7.3公尺，為雙向通行，31跨華輪式鋼桁架橋樑串聯彰化溪州鄉與雲林西螺鎮，肩負台灣西部的南北人流、物流與產業發展的交通命脈，彰化縣政府自籌6千萬元，雲林縣1800萬元，中央核撥1.53億元，進行局部補強修復鋼構件、修繕橋面伸縮縫、外觀塗裝整新，總工期為400日曆天，預計2026年12月完工，希望提早完工。

張麗善說，西螺大橋是彰、雲兩縣的共同橋樑，在農產運輸及各項交流扮演重要角色，而這幾年王惠美縣長對地方基礎建設的用心投入與維護有目共睹，2025台灣設計展成功更是有口皆碑，這次中央補助、兩縣共同出資維修西螺大橋，她希望提前在明年9月底完工，雲林縣能如期舉辦藝陣文化節。

立委謝衣鳯、黃秀芳出席，謝衣鳯代表致詞說，將與黃秀芳在立法院持續爭取地方建設，讓西螺大橋暢行無阻，帶動地方繁榮與永續發展。公路局中區養護工程分局長傅立祥也說，維修補強工程完工後，將讓地方觀光與文化發展更上一層樓。