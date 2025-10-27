快訊

雲林縣擬補助帶狀皰疹疫苗 補助條件曝光最快明年實施

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣為照顧經濟弱勢民眾，減少因罹患帶狀皰疹可能衍生的醫療費用，研擬試辦補助50歲以上中低收入戶高風險族群接種疫苗，最快明年公布實施。（示意圖與事件人物無關）。圖／本報資料照片
雲林縣為照顧經濟弱勢民眾，減少因罹患帶狀皰疹可能衍生的醫療費用，研擬試辦補助50歲以上中低收入戶高風險族群接種疫苗，最快明年公布實施。（示意圖與事件人物無關）。圖／本報資料照片

帶狀皰疹好發50歲以上成年人，罹患後的神經疼痛可能長達數年，影響生活品質，接種疫苗可有效預防，但疫苗費用高昂，雲林縣為照顧經濟弱勢民眾，減少因罹患帶狀皰疹可能衍生的醫療費用，研擬試辦補助50歲以上中低收入戶高風險族群接種疫苗，最快明年公布實施。

帶狀皰疹好發於50歲以上的成年人，免疫力下降時可能發作，部分病患可能併發神經痛長達數年，影響生活品質，接種疫苗可有效預防，因其不具傳染他人能力，非屬法定傳染病，疾管署未列入常規疫苗，目前核准上市疫苗需接種2劑，單劑費用高達9千元，讓許多民眾卻步。

目前全台已有多個縣市補助中、低收入戶民眾接種帶狀皰疹疫苗，減少因罹患衍生的醫療負擔，雲林縣議員廖偉晴、王鈺齊、鍾明馨日前在議會質詢時建議縣府研擬補助，廖偉晴表示，很多民眾向他反映罹患皮蛇（帶狀皰疹）很痛苦，別的縣市都有補助，希望雲林跟進。

鍾明馨表示，他自身領有重大傷病卡，是高風險族群，深知高風險族群免疫力較差，罹患帶狀皰疹風險高，有接種疫苗需求。

雲林縣衛生局長曾春美表示，為照顧弱勢民眾，減少因疾病造成的經濟負擔，已規畫明年試辦補助帶狀皰疹疫苗，但考量雲林縣財政狀況，加上疫苗價格昂貴，且非屬法定傳染病，將補助「設籍雲林縣滿1年50至64歲低收、中低收且具有重大疾病及持有重大傷病卡民眾」及「設籍雲林縣滿1年65歲（含）以上低收、中低收民眾」。

曾春美表示，明年試辦預計補助150人，共補助2劑費用，所需經費約540萬元，已將計畫送議會審核，待預算審核通過後，將公布確切執行辦法與實施日期。

她提醒民眾，預防帶狀皰疹最好的方式是提升自我免疫力，要保持健康的生活習慣，維持適度的運動，睡好、營養均衡，並保持心情愉悅，降低罹患風險。

疫苗 帶狀皰疹 雲林

雲林縣擬補助帶狀皰疹疫苗 補助條件曝光最快明年實施

