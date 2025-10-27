嘉大交響樂團邀鄉親免費聆聽 校地共響「C調」樂章

雲嘉地區唯一具備完整編制的大學交響樂團，嘉義大學交響樂團將於10月30日（周四）晚間7時30分在嘉大民雄校區大學館演藝廳舉辦年度定期音樂會，演出以「C調」為主題，曲目橫跨古典至現代，展現多元音樂風貌。採自由入場、歡迎民眾與師生一同感受古典音樂的魅力。

嘉大交響樂團自成立以來持續推廣古典音樂，歷年定期音樂會場場座無虛席，吸引地方民眾、校友及師生熱情參與。樂團除多次赴美、中巡演，也曾於2021年登上「北回曙光總統府音樂會」舞台，展現嘉義青年音樂實力。

本次音樂會以「C調」為主題，曲目橫跨古典與現代，串聯不同世代的音樂語彙。節目包括莫札特歌劇《後宮誘逃》序曲、貝多芬第五號《命運》交響曲，以及極簡主義大師特瑞．萊利的《In C》。從古典的理性光輝到現代的即興創新，樂團將以多層次的音樂詮釋，帶領觀眾進入音符交織的世界。

音樂會由現任指揮鄒佳宏老師擔綱，他曾獲「廣島國際指揮大賽」第三名，並擔任國家交響樂團指揮助理，是台灣新生代極具潛力的音樂人才。