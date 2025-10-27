快訊

Chrome慘了！外媒實測ChatGPT Atlas瀏覽器「4點優勢」大勝

川習會前新華社發「鍾台文」：認同兩岸一家人就可對話溝通

必勝客突發人事異動掀熱議！「2位年資逾20年同仁將解職」 涉及全台50間門市

嘉大交響樂團邀鄉親免費聆聽 校地共響「C調」樂章

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉大民雄校區大學館演藝廳，開放入場座位，邀民眾共享音樂之夜。圖／嘉義大學提供
嘉大民雄校區大學館演藝廳，開放入場座位，邀民眾共享音樂之夜。圖／嘉義大學提供

雲嘉地區唯一具備完整編制的大學交響樂團嘉義大學交響樂團將於10月30日（周四）晚間7時30分在嘉大民雄校區大學館演藝廳舉辦年度定期音樂會，演出以「C調」為主題，曲目橫跨古典至現代，展現多元音樂風貌。採自由入場、歡迎民眾與師生一同感受古典音樂的魅力。

嘉大交響樂團自成立以來持續推廣古典音樂，歷年定期音樂會場場座無虛席，吸引地方民眾、校友及師生熱情參與。樂團除多次赴美、中巡演，也曾於2021年登上「北回曙光總統府音樂會」舞台，展現嘉義青年音樂實力。

本次音樂會以「C調」為主題，曲目橫跨古典與現代，串聯不同世代的音樂語彙。節目包括莫札特歌劇《後宮誘逃》序曲、貝多芬第五號《命運》交響曲，以及極簡主義大師特瑞．萊利的《In C》。從古典的理性光輝到現代的即興創新，樂團將以多層次的音樂詮釋，帶領觀眾進入音符交織的世界。

音樂會由現任指揮鄒佳宏老師擔綱，他曾獲「廣島國際指揮大賽」第三名，並擔任國家交響樂團指揮助理，是台灣新生代極具潛力的音樂人才。

嘉義大學音樂系與交響樂團長期深耕地方藝文推廣，不僅為學子提供演出舞台，也讓社區居民能在校園中免費欣賞高水準音樂演出。樂團期盼透過音樂，深化校地連結，讓古典樂成為嘉義生活的一部分。

指揮鄒佳宏老師以熱情引領樂團，呈現音樂細膩層次。圖／嘉義大學提供
指揮鄒佳宏老師以熱情引領樂團，呈現音樂細膩層次。圖／嘉義大學提供
嘉義大學交響樂團將於10月30日（周四）晚間7時30分在嘉大民雄校區大學館演藝廳舉辦年度定期音樂會。圖／嘉義大學提供
嘉義大學交響樂團將於10月30日（周四）晚間7時30分在嘉大民雄校區大學館演藝廳舉辦年度定期音樂會。圖／嘉義大學提供

音樂會 交響樂團 嘉義

延伸閱讀

嘉大附小教師調查案...全教產批程序瑕疵 校方：依法辦理勿干預審查

嘉大中草藥綠色萃取技術榮登亞洲最大藥展舞台 網紅校友助攻行銷

廢料變飼料養雞也能減碳 嘉大低碳養雞技術奪「未來科技獎」

嘉大「晶珠美人」登世界茶博會 農藝專家鏈結台酒無印良品

相關新聞

台南工廠登革熱本土案例再+1 174對象監測到11月26日

台南南區一處工廠上周出現2例本土登革熱案例後，昨再度新增1名登革熱本土病例，同為該工廠員工，病毒型同為第三型，該名員工擴...

限定5梯次！阿里山林鐵賞楓列車季節限定 11月18日開放訂票

阿里山林鐵及文資處推出季節限定「楓度翩翩」主題列車，全程行駛國寶級蒸汽火車31號，附掛全台灣檜木所打造的檜木車廂，前往林...

開發沙崙農場遭指摧毀生態環團要求暫停 南科管局回應

政府推動在台糖台南沙崙農場成立「生態科學園區」、「沙崙健康園區」，引發爭議抗議。因開發總面積600多公頃占農場面積近三分...

賴總統關心台南風災修繕 里長反映進度慢

7月丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，尤其台南逾4萬戶房屋受損、屋頂遭掀翻，仍在復原中，賴清德總統昨回「本命區」關心房舍修繕情形...

南市災區畜牧業石綿瓦 明年3月才能清完

丹娜絲颱風迄今台南災區拆除許多石綿瓦，數量龐大進度慢，市府爭取中央補助提前展開清除畜牧業部分，有議員認為，即便獲經費，畜...

星期評論／故宮南院觀光能量 缺文化生態鏈支撐

故宮南院10年磨一劍，本月10周年慶迎來千萬人次參觀者，是嘉義與台灣文化發展重要里程碑，然而，館區周邊缺乏住宿、餐飲、商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。