聽新聞
0:00 / 0:00
台南工廠登革熱本土案例再+1 174對象監測到11月26日
台南南區一處工廠上周出現2例本土登革熱案例後，昨再度新增1名登革熱本土病例，同為該工廠員工，病毒型同為第三型，該名員工擴大篩檢時雖呈陰性，但25日卻出現發燒症狀，其隨即主動通報，經快篩確診，目前住院治療中，南市衛生局也將持續監測，加強防疫不鬆懈。
衛生局說明，該名案例為南區本土登革熱群聚工廠的員工，在25日監測期內出現發燒症狀後，隨即主動回報公司與衛生所，同時前往醫院就診，經醫師使用NS1快篩陽性通報，目前住院治療中，昨經PCR陽性確診，病毒型別與前二案同為第三型。
衛生局提到，該名員工在病毒血症期活動足跡有鹽水區、東區和佳里區，近期民眾若有與確診個案足跡重疊，且出現發燒等疑似登革熱症狀者，請盡速就醫；該工廠自主停工至10月29日，並配合登革熱防治中心在停工期間重新進行化學防治作業。
衛生局長李翠鳳強調，針對南區工廠群聚事件列管約174名對象，全部以第3例確診新個案發病日起算，監測期將延長至11月26日；病媒蚊易滋生溫度約在25至32度，近期雖天氣逐漸轉涼，但登革熱防治依舊不可鬆懈，呼籲民眾仍應加強巡、倒、清、刷等防疫措施。
衛生局表示，目前已針對案例居住地、工作地及活動地等擴大動員環境孳生源清除，以及掃蚊病毒監測，同時針對密切接觸者採檢、健康監視和衛生教育，也請醫療院所加強通報，如發現登革熱疑似症狀民眾，務必善用登革熱NS1快篩檢驗並通報。
衛生局也說，後續將執行移工宿舍及廠區環境衛生安全和病媒蚊監測查核，凡找到孳生源則依傳染病防治法告發開罰；依據疾管署疾病資訊顯示，登革熱第三型可從症狀不明顯至發燒、肌肉痛、後眼窩痛等典型症狀，症狀輕微者極易被忽略，呼籲民眾應多加注意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言