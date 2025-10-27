快訊

台南工廠登革熱本土案例再+1 174對象監測到11月26日

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市衛生局已針對案例居住地、工作地及活動地等擴大動員環境孳生源清除，以及掃蚊病毒監測，同時針對密切接觸者採檢、健康監視和衛生教育，全力防堵登革熱疫情擴散。圖／南市衛生局提供
台南南區一處工廠上周出現2例本土登革熱案例後，昨再度新增1名登革熱本土病例，同為該工廠員工，病毒型同為第三型，該名員工擴大篩檢時雖呈陰性，但25日卻出現發燒症狀，其隨即主動通報，經快篩確診，目前住院治療中，南市衛生局也將持續監測，加強防疫不鬆懈。

衛生局說明，該名案例為南區本土登革熱群聚工廠的員工，在25日監測期內出現發燒症狀後，隨即主動回報公司與衛生所，同時前往醫院就診，經醫師使用NS1快篩陽性通報，目前住院治療中，昨經PCR陽性確診，病毒型別與前二案同為第三型。

衛生局提到，該名員工在病毒血症期活動足跡有鹽水區、東區和佳里區，近期民眾若有與確診個案足跡重疊，且出現發燒等疑似登革熱症狀者，請盡速就醫；該工廠自主停工至10月29日，並配合登革熱防治中心在停工期間重新進行化學防治作業。

衛生局長李翠鳳強調，針對南區工廠群聚事件列管約174名對象，全部以第3例確診新個案發病日起算，監測期將延長至11月26日；病媒蚊易滋生溫度約在25至32度，近期雖天氣逐漸轉涼，但登革熱防治依舊不可鬆懈，呼籲民眾仍應加強巡、倒、清、刷等防疫措施。

衛生局表示，目前已針對案例居住地、工作地及活動地等擴大動員環境孳生源清除，以及掃蚊病毒監測，同時針對密切接觸者採檢、健康監視和衛生教育，也請醫療院所加強通報，如發現登革熱疑似症狀民眾，務必善用登革熱NS1快篩檢驗並通報。

衛生局也說，後續將執行移工宿舍及廠區環境衛生安全和病媒蚊監測查核，凡找到孳生源則依傳染病防治法告發開罰；依據疾管署疾病資訊顯示，登革熱第三型可從症狀不明顯至發燒、肌肉痛、後眼窩痛等典型症狀，症狀輕微者極易被忽略，呼籲民眾應多加注意。

台南南區工廠登革熱本土案例群聚事件再加一，該名確診員工在病毒血症期活動足跡分佈在鹽水區、東區和佳里區，衛生局也呼籲，近期民眾若有與確診個案足跡重疊，且出現發燒等疑似登革熱症狀者，務必儘速就醫。圖／南市衛生局提供
南市衛生局已針對案例居住地、工作地及活動地等擴大動員環境孳生源清除，以及掃蚊病毒監測，同時針對密切接觸者採檢、健康監視和衛生教育，全力防堵登革熱疫情擴散。圖／南市衛生局提供
