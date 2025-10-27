開發沙崙農場遭指摧毀生態環團要求暫停 南科管局回應

政府推動在台糖台南沙崙農場成立「生態科學園區」、「沙崙健康園區」，引發爭議抗議。因開發總面積600多公頃占農場面積近三分之二，當地有多種保育野鳥包括一級保育野鳥草鴞，台南、高雄與各地野鳥學會質疑關切。要求政府暫停沙崙農場開發案。

南部科學園區管理局回應表示，國發會已通過沙崙生態科學園區籌設計畫。園區開發各界關心東方草鴞保育議題，將由政府「委託第三方公正單位成立東方草鴞保育協作平台，廣納鳥會、NGO、環團、地方居民等各方意見，凝聚保育共識，以達生態與產業智慧共融、健康永續。」

鳥會要求政府暫停開發程序，以科學證據為基礎、資訊透明、且能納入公民監督的嚴謹評估。在能提出具體、有效生態保育對策，並就選址爭議與社會達成共識前，沙崙農場不應進行任何形式的大規模開發。他們強調並非反對發展，但堅決反對「程序、邏輯與事實都充滿矛盾的開發案。」

鳥會表示，沙崙農場作為農業部國土生態綠網指定的「草生地保育軸帶」，不僅是一級保育類鳥種草鴞在台灣西南平原的關鍵棲地，也是「臺灣鳥類紅皮書」評為「國家極度瀕危」等級的環頸雉重要家園。這片廣闊草生環境所形成的完整食物鏈，成為多種保育類重要且穩定的活動與覓食區，包含黑翅鳶、紅隼、短耳鴞及燕鴴等。

全球公民科學資料庫 eBird長期紀錄，此區歷年觀測鳥種已超過150種、含35種保育類，也是台灣野兔、白鼻心等哺乳動物棲息地，證明沙崙農場是維繫南台灣平原生態系不可或缺的節點，任何對其生態價值的低估，都將對區域的生物多樣性造成無法彌補的衝擊。

南科管理局則表示，該平台將彙整草鴞調查成果與近期各方意見，基於科學調查基礎，「以系統性的生態解決方案，達成草鴞永續保育目標。」初步調整提出下列可長期維持的生態保育方案：

一、 生態先行：就二仁溪高灘地作棲地優化，提供草鴞安全棲地；增加生態給付範圍，推行友善農作。

二、 區內劃設草鴞保育專區，保留崗山溪連結二仁溪既有自然紋理，以造林地鑲嵌草生地，串聯完整連貫的生態廊道。

三、 除區內保育專區，區外擴大草鴞棲地及覓食區。

四、 未來透過跨部會協作，於國土生態綠網架構下，由政府投注穩定預算，辦理調查、監測、研究、教育及保育等工作、結合企業ESG擴大草鴞保育工作。

五、 公部門將與社區居民、野鳥學會與環保團體攜手合作，建立相關資料庫與監測成果，讓復育成果以科學數據呈現。