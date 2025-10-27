快訊

限定5梯次！阿里山林鐵賞楓列車季節限定 11月18日開放訂票

中央社／ 嘉義縣27日電
「楓度翩翩」主題列車遊程海報。圖／阿里山林鐵及文資處提供
「楓度翩翩」主題列車遊程海報。圖／阿里山林鐵及文資處提供

阿里山林鐵及文資處推出季節限定「楓度翩翩」主題列車，全程行駛國寶級蒸汽火車31號，附掛全台灣檜木所打造的檜木車廂，前往林鐵特色車站及賞楓秘境，11月18日開放訂票。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，「楓度翩翩」蒸汽主題列車行駛於阿里山國家森林遊樂區及二萬平區域，限定5梯次，行駛12月2日、9日、16日、23日、30日，費用每人新台幣3100元，每梯次皆限額100人，含林鐵車資、餐點、導覽費及紀念品。

此外，主題列車邀請「漫步在雲端的阿里山」生態攝影達人黃源明領路，前往阿里山賞楓秘境，在鏡頭下捕捉最美瞬間。同時，前往最高海拔祝山車站及對高岳車站進行動態展演，此次林鐵及文資處更安排二萬平車站進行三角線演示，遊客有機會欣賞雲海及蒸汽火車同框美景。

林鐵及文資處說，為讓參加遊程的旅客觀賞美景的同時也能品嚐在地特色美食，精心準備鄒族部落手作麵包餐盒，讓旅客返程時享用。遊程及報名資訊詳林鐵及文資處官網與臉書（Facebook）。

阿里山

