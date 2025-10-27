聽新聞
0:00 / 0:00

台南海安路萬聖派對擠爆 違停成交通噩夢

聯合報／ 記者萬于甄袁志豪／台南報導

台南海安觀光商圈因應萬聖節將至，前天及昨天辦「夜行鬼市DJ狂歡派對」，連2天湧入上萬人次遊客，民眾更是盛裝打扮遊街，相當吸睛；但大量人車湧入，市民也反映海安路周邊道路動彈不得、外圍違停一堆，警方表示近年活動違停開罰皆破百件。

海安路萬聖節活動已成地方每年大事，海安商圈理事長黃舜屏說，今年活動特別升級，不僅有萬人裝扮遊行活動，且遊行時間升級為2天、雙路線全新設計，還有更讓人目不轉睛的萬聖裝置藝術，此外也推出民眾報名裝扮比賽，讓最狂造型有機會登上萬聖之王寶座。

他提到，今年現場還提供遊客萬聖搞怪彩妝服務，可直接讓彩妝師打扮，一起體驗搞怪的樂趣，同時活動也落實永續環保精神，鼓勵民眾透過撿拾垃圾的方式，免費兌換超限量、實用又時尚的竹編款飲料手提套。

連兩晚的遊行，參與者展現「手工藝」技術，有人扮麥當勞叔叔，還有電影小丑、電視劇魷魚遊戲的士兵等，甚至裝成測速照相桿，還有家長把孩子打扮卡通數碼寶貝、成為清潔車向清潔隊員致敬，民眾直言「超好玩」。

不過許多人反映附近交通變噩夢，「人潮爆多，外面違停一堆，警察應該開單到手軟」。轄區南市警第二分局指出，截至昨下午3時，目前舉發違停總件數為61件，另外還有逕行舉發的部分，實際開罰件數尚待活動結束後統計，不過一定超過百件，如前年、去年違停開罰都超過100多件，呼籲多多遵守交通規定。

延伸閱讀

嘉市溪興街中午住宅起火...架梯救出2人 小客車擋消防栓將開罰

近15萬人不畏風雨 主辦單位重申初心「同志遊行屬於每一個人」

台灣同志遊行北市登場…近15萬人不畏風雨 他致詞多次被打斷

台灣同志遊行驚喜 蔡英文帶愛犬親臨現場向民眾揮手致意

相關新聞

賴總統關心台南風災修繕 里長反映進度慢

7月丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，尤其台南逾4萬戶房屋受損、屋頂遭掀翻，仍在復原中，賴清德總統昨回「本命區」關心房舍修繕情形...

南市災區畜牧業石綿瓦 明年3月才能清完

丹娜絲颱風迄今台南災區拆除許多石綿瓦，數量龐大進度慢，市府爭取中央補助提前展開清除畜牧業部分，有議員認為，即便獲經費，畜...

星期評論／故宮南院觀光能量 缺文化生態鏈支撐

故宮南院10年磨一劍，本月10周年慶迎來千萬人次參觀者，是嘉義與台灣文化發展重要里程碑，然而，館區周邊缺乏住宿、餐飲、商...

台南海安路萬聖派對擠爆 違停成交通噩夢

台南海安觀光商圈因應萬聖節將至，前天及昨天辦「夜行鬼市DJ狂歡派對」，連2天湧入上萬人次遊客，民眾更是盛裝打扮遊街，相當...

廣角鏡／AI雙向語音翻譯 嘉市旅遊諮詢進化

嘉義火車站旅客服務中心、嘉市立棒球場旁的KANO遊客中心，將AI即時雙向語音翻譯導入旅遊諮詢服務，支援泰國、葡萄牙、西班...

董事長樂團取景嘉義城隍廟 搖滾跨界結合傳統民俗拍攝影片

知名搖滾樂團「董事長樂團」今天上午現身國定古蹟嘉義城隍廟埕，與在地廟會團體「駕前吉祥社」及「吉勝堂」合作拍攝影片，預計於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。