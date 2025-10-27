台南海安路萬聖派對擠爆 違停成交通噩夢

台南海安觀光商圈因應萬聖節將至，前天及昨天辦「夜行鬼市DJ狂歡派對」，連2天湧入上萬人次遊客，民眾更是盛裝打扮遊街，相當吸睛；但大量人車湧入，市民也反映海安路周邊道路動彈不得、外圍違停一堆，警方表示近年活動違停開罰皆破百件。

海安路萬聖節活動已成地方每年大事，海安商圈理事長黃舜屏說，今年活動特別升級，不僅有萬人裝扮遊行活動，且遊行時間升級為2天、雙路線全新設計，還有更讓人目不轉睛的萬聖裝置藝術，此外也推出民眾報名裝扮比賽，讓最狂造型有機會登上萬聖之王寶座。

他提到，今年現場還提供遊客萬聖搞怪彩妝服務，可直接讓彩妝師打扮，一起體驗搞怪的樂趣，同時活動也落實永續環保精神，鼓勵民眾透過撿拾垃圾的方式，免費兌換超限量、實用又時尚的竹編款飲料手提套。

連兩晚的遊行，參與者展現「手工藝」技術，有人扮麥當勞叔叔，還有電影小丑、電視劇魷魚遊戲的士兵等，甚至裝成測速照相桿，還有家長把孩子打扮卡通數碼寶貝、成為清潔車向清潔隊員致敬，民眾直言「超好玩」。

不過許多人反映附近交通變噩夢，「人潮爆多，外面違停一堆，警察應該開單到手軟」。轄區南市警第二分局指出，截至昨下午3時，目前舉發違停總件數為61件，另外還有逕行舉發的部分，實際開罰件數尚待活動結束後統計，不過一定超過百件，如前年、去年違停開罰都超過100多件，呼籲多多遵守交通規定。