星期評論／故宮南院觀光能量 缺文化生態鏈支撐

故宮南院10年磨一劍，本月10周年慶迎來千萬人次參觀者，是嘉義與台灣文化發展重要里程碑，然而，館區周邊缺乏住宿、餐飲、商圈等觀光量能，「團進團出」似乎仍是目前遊客共識，地方期待象徵文化平權的南院帶來人潮造成外溢效益，依然難見成效。

故宮南院問題關鍵，在於角色定位，既非北故宮分館，也未完全成為「亞洲博物館」；展覽雖具水準，但缺乏長期吸引力與周邊串連，另，原規畫BOT旅館案與商業開發，因與樺璽公司解約停擺，留下大片空地，使文化園區淪為「孤島式地標」；地方縣府積極補位，推出親子遊程、文創市集與伴手禮開發，多為短線活動，缺乏整合與品牌力。

南院針對地方期待外溢效應稱「博物館已發揮能量」，說明博物館結構困境；館內策展可觀，缺乏「文化生態鏈」支撐，唯有地方產業、旅宿、藝文團體與農特產品牌共同投入，才能形成「嘉義文化圈」，今年南院與嘉縣優鮮品牌商品聯名行銷正朝此目標努力。

預定2027年完工的南院二館「國寶館」將是南院2.0契機，若能結合嘉義文創園區、蒜頭糖廠、台積電先進封裝廠等據點，形成「文化科技走廊」，可望擴大文化與產業連動，提升區域競爭力。

10年來，南院讓嘉義登上文化地圖，但要落地生根，不能僅靠中央資金與節慶活動，唯有讓文化融入地方產業與居民日常，外溢效應才會從口號化為實景，下一個千萬人次，不該只是進館數據，應是嘉義文化能量全面啟動；當「文化平權」不再是停留牆上題字，成為嘉義人共享生活風景，故宮南院歷史使命才算真正完成。