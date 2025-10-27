南市災區畜牧業石綿瓦 明年3月才能清完

丹娜絲颱風迄今台南災區拆除許多石綿瓦，數量龐大進度慢，市府爭取中央補助提前展開清除畜牧業部分，有議員認為，即便獲經費，畜牧業也預計明年3月才能清完，還有許多地區堆置待清，須投入更多人力和經費；政務委員陳金德昨允諾，會再支援清運工作所需。

南市環保局表示，風災後2個月來，已載運逾1.3萬公噸受損石綿瓦，主要是民眾整理受災家園產生，另包含少數畜牧業者損毀畜舍，而依農業局登記資料，約有553處、約6千公噸石綿瓦尚未清除，配合中央風災補助款核撥進度，原預計明年4月才可開始清運畜牧業石綿瓦，經多次協商，環境部同意提早清運，近期也聯絡拆除石綿瓦完成裝袋的畜牧場，重新約定清運時程，尚未拆除的畜牧場則按原規畫排程拆除清運。

南市議員王宣貿說，目前市內仍有許多地區堆放未清運的石綿瓦，其中，後壁區上茄苳里就有上百袋待處理，當地里民很憂心長期曝曬與風吹雨淋，恐造成健康及環境的影響。

他也提到，畜牧業拆除下來的石綿瓦，依現行進度可能要等到明年3月才能清運完成，等待期長達半年之久，實在過於緩慢，呼籲政府部門應加強經費與人力投入，盡速協助各區完成清理作業，減少對民眾生活與環境安全的潛在危害。

陳金德昨關心災後房舍修繕情況時說，廢棄物清運數量龐大，原來核定的處理經費約3.5億元，目前看來恐怕不夠，後續會再支援一般廢棄物及廢棄石綿瓦等清運工作所需。

南市長黃偉哲說，中央補助家戶每公噸約5萬元清運石綿瓦，第1批約1萬公噸全數完成清運，第2批正陸續展開，中央已撥付4700萬元經費，市府也先動支自有資源，確保清運不中斷。