賴總統關心台南風災修繕 里長反映進度慢

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
賴清德總統（前排左）昨到台南新營關心丹娜絲風災後房舍修繕情形，他說，對於災後復原「一直都掛在心上」，未來台南各項建設也需持續推進。記者萬于甄／攝影
7月丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，尤其台南逾4萬戶房屋受損、屋頂遭掀翻，仍在復原中，賴清德總統昨回「本命區」關心房舍修繕情形時說「我一直都掛在心上」。有里長反映缺工造成修復進度慢，但風災廢棄物暫置場月底就關閉，後續將面臨清理難題，市長黃偉哲說會專案處理。

賴清德表示，台灣每年會遇上颱風好幾次，以往颱風造成受損災害時，政府其實是沒有提供補助，然而此次丹娜絲颱風造成西部災情嚴重，因受災數量太多，中央政府特別設置前進指揮所，並首次針對風災發放屋損慰助金，他也看得出來大家努力的成果，「我自己非常感佩」，也要感謝黃偉哲率領市府團隊及各區公所同仁的辛苦。

台南此次風災屋損修繕，一般戶由政府媒合簽約修繕共774戶、剩12戶未完工；不需媒合自行修繕則有1萬1691戶，目前還蓋著帆布則有237戶，其中空屋17戶、不拆不修則有220戶。屋損慰助金部分，核撥件數4萬7775件，金額達12億4262.4萬元，已全數核撥完成。

賴清德、黃偉哲等人到新營區五間厝關心房屋修繕情況，新營區五興里長郭茂松反映，磚塊、石綿瓦登記清運到本月底，但鄉鎮里內許多長輩根本不知道要登記，且部分受損房屋因缺工導致修繕進度慢，倘若11月之後又有民眾清出風災受損的磚瓦，該如何清運？希望市府相關單位能幫忙。

對此，黃偉哲回應，登記截止後，若有民眾還有磚瓦廢棄物需清運，將以專案處理。

賴清德昨也到附近朝隆宮參拜，他除關心災後復原情況，也表示台南不僅是文化古都，更是科學的新城，各項基礎建設要持續推動，特別是未來的交通運輸系統，包含鐵路地下化預計明年通車、台南捷運第一期藍線獲行政院核定可望明年動工，這也是他時任台南市長時送案中央推動，希望未來台南不僅要自己好，當台灣面對國際競爭時，「台南也能成為台灣的依靠」，讓台灣持續在國際上前進。

