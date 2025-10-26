雲林這對夫妻結婚73年從不吵架 如何做到老阿嬤透露玄機

雲林縣府今天表揚26位模範老人、19對鑽石婚夫妻。其中年逾90歲的李添財、李許目莉的老夫妻，阿嬤17歲就嫁人，迄今兩人結褵長達73年，仍形影不離、鰜鰈情深，恩愛如初幾乎不曾吵架，成為會中最大亮點。其家人說，雙親愈老愛愈深。李許目莉則透露「理性溝通」婚姻才能像鑽石愈久彌堅。

縣府今天舉行重陽敬老表揚大會，最高齡口湖鄉模範老人代表林憲堂高齡97歲，年輕和妻子從事漁業，養成早睡早起習慣，身體健康，退休後時常參加老人會旅遊和活動，常保心情愉悅是健康長壽的秘訣。土庫鎮崙內里模範老人許擇和雖年高76歲，投身社區營造長達18年，還帶領社區媽媽、志工一起做不黏牙花生糖，發展成社區特色招牌。

口湖鄉梧南村的93歲李添財、90歲李許目莉是會中年事最高的夫妻。李老爺爺一生務農，還駕駛一手好鐵牛技術，與李許目莉女士舉案齊眉，一生熱心公益並為了家庭及5個孩子付出。其兒子李清南，也是口湖鄉梧南村長，他說，從小就常看到爸媽兩人形影不離，出門總是手牽手，到現在依舊相親相愛，只要其中有一人才走開一下子，另一人就會一直問去處，離開稍久更要大家趕快去找回來，兩人如膠似潻，片刻分不得。

兒媳楊秀戀也表示，嫁來李家40年從沒有看到公婆吵架，老夫妻相互依賴恩愛情深，是家人和鄰居街坊的好榜樣。

被問到如何維持70多年美好的婚姻，老阿嬤笑說「沒啥眯啦！嘜冤家就好」，她透露，逗陣生活70多年難免也會有些小摩擦，一些生活瑣碎小事偶而也會意見不合，但凡事多想一下對方，彼此相讓一下，什麼事攏好了了，「有代誌好好講就不會吵架啦」。