快訊

和1女雙雙陳屍信義區豪宅 37歲男是創投CEO「資本額9億」…檢擬解剖查死因

蘋果本周發布財報...市場預估獲利強勁 儘管關稅逆風仍在

陸訂光復紀念日後...吉林一號突發多張高清衛星圖 台灣這些地方全入鏡

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林這對夫妻結婚73年從不吵架 如何做到老阿嬤透露玄機

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
口湖鄉梧南村的93歲李添財、90歲李許目莉是雲林今年度年事最高的鑽石婚夫妻。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉梧南村的93歲李添財、90歲李許目莉是雲林今年度年事最高的鑽石婚夫妻。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府今天表揚26位模範老人、19對鑽石婚夫妻。其中年逾90歲的李添財、李許目莉的老夫妻，阿嬤17歲就嫁人，迄今兩人結褵長達73年，仍形影不離、鰜鰈情深，恩愛如初幾乎不曾吵架，成為會中最大亮點。其家人說，雙親愈老愛愈深。李許目莉則透露「理性溝通」婚姻才能像鑽石愈久彌堅。

縣府今天舉行重陽敬老表揚大會，最高齡口湖鄉模範老人代表林憲堂高齡97歲，年輕和妻子從事漁業，養成早睡早起習慣，身體健康，退休後時常參加老人會旅遊和活動，常保心情愉悅是健康長壽的秘訣。土庫鎮崙內里模範老人許擇和雖年高76歲，投身社區營造長達18年，還帶領社區媽媽、志工一起做不黏牙花生糖，發展成社區特色招牌。

口湖鄉梧南村的93歲李添財、90歲李許目莉是會中年事最高的夫妻。李老爺爺一生務農，還駕駛一手好鐵牛技術，與李許目莉女士舉案齊眉，一生熱心公益並為了家庭及5個孩子付出。其兒子李清南，也是口湖鄉梧南村長，他說，從小就常看到爸媽兩人形影不離，出門總是手牽手，到現在依舊相親相愛，只要其中有一人才走開一下子，另一人就會一直問去處，離開稍久更要大家趕快去找回來，兩人如膠似潻，片刻分不得。

兒媳楊秀戀也表示，嫁來李家40年從沒有看到公婆吵架，老夫妻相互依賴恩愛情深，是家人和鄰居街坊的好榜樣。

被問到如何維持70多年美好的婚姻，老阿嬤笑說「沒啥眯啦！嘜冤家就好」，她透露，逗陣生活70多年難免也會有些小摩擦，一些生活瑣碎小事偶而也會意見不合，但凡事多想一下對方，彼此相讓一下，什麼事攏好了了，「有代誌好好講就不會吵架啦」。

縣長張麗善表示，雲林縣超過百歲的人瑞有147位，重陽節前夕，由縣府一級主管親訪並致贈禮金1萬2000元及金鎖片。10月14日前已陸續發展重陽敬老禮金，表達對長者敬意，也期盼表揚能夠獻給長者滿滿祝福。

重陽節前夕，雲林縣政府今天於雲林縣立體育館舉辦雲林縣114年度模範老人、鑽石婚夫妻楷模表揚活動。記者蔡維斌／翻攝
重陽節前夕，雲林縣政府今天於雲林縣立體育館舉辦雲林縣114年度模範老人、鑽石婚夫妻楷模表揚活動。記者蔡維斌／翻攝
口湖鄉梧南村的93歲李添財、90歲李許目莉是雲林今年度年事最高的鑽石婚夫妻。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉梧南村的93歲李添財、90歲李許目莉是雲林今年度年事最高的鑽石婚夫妻。記者蔡維斌／攝影

口湖鄉 夫妻 婚姻

延伸閱讀

延長禁運禁宰10天 雲林養豬協會認同

影／土地婆尋找閨密夢想成真 雲林兩廟神界奇緣信徒稱奇

防堵非洲豬瘟！台61雲林段設消毒站 這原因撤站

雲林國際農機展今登場湧10萬人潮 日本最新款無人除草機亮相

相關新聞

台南風災後石綿瓦未清完引關切 中央承諾支援經費、市府強調不中斷

台南風災後迄今許多石綿瓦仍待清除，市府為此爭取中央補助提前展開清理畜牧場等石綿瓦，有議員說，畜牧業部分依現行進度可能要等...

土庫老街百年老醫院完成修復 萬得醫院開館藝展滿滿感動

雲林縣土庫鎮「萬得醫院」建築已百餘年歷史，是雲林保留最完整的百年老醫院，承載著地方無數救病救命的感人故事，前年獲文化部補...

雲林這對夫妻結婚73年從不吵架 如何做到老阿嬤透露玄機

雲林縣府今天表揚26位模範老人、19對鑽石婚夫妻。其中年逾90歲的李添財、李許目莉的老夫妻，阿嬤17歲就嫁人，迄今兩人結...

小小孩化身一日消防員學習CPR 台南消防局攜手親子悠遊館舉辦防災體驗

防火防災觀念從小扎根，台南市北區親子悠遊館今天與台南市消防局第六大隊和緯分隊共同舉辦「我是救火小英雄」親子體驗活動，透過...

嘉市台灣圖書室歷經3年整修重開幕 以閱讀重構地方記憶與民主價值

走過30年歷程的「台灣圖書室」，在嘉義市政府「嘉有木屋」補助計畫支持下，歷經3年整修，於今天下午2時重新開幕，並舉辦茶會...

支援14國語言即時互譯 嘉市旅遊諮詢服務率先導入AI語音翻譯

嘉義市不只會說故事，現在也能「聽懂世界」。嘉義市政府今天於KANO遊客中心舉辦「AI雙向翻譯機」啟用記者會，宣布在嘉義火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。