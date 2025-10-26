快訊

小小孩化身一日消防員學習CPR 台南消防局攜手親子悠遊館舉辦防災體驗

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市北區親子悠遊館今天與台南市消防局第六大隊和緯分隊共同舉辦「我是救火小英雄」親子體驗活動，讓孩子參與射水體驗。記者袁志豪／翻攝
防火防災觀念從小扎根，台南市北區親子悠遊館今天與台南市消防局第六大隊和緯分隊共同舉辦「我是救火小英雄」親子體驗活動，透過模擬火警與闖關體驗，讓孩子成為一日消防員，宣導防火知識、參與射水體驗，並學習CPR心肺復甦術以及如何協助弱勢避難。

台南市消防局第六大隊和緯分隊指出，今天舉辦「我是救火小英雄」，活動以火警情境揭開序幕，一名民眾受困頂樓，消防員操作消防車射水、雲梯車高空救援；隨後展開消防車介紹、救護車展示、住警器與防火知識宣導，並讓學童參與射水體驗與CPR教學等闖關任務。

本次活動讓孩子從遊戲中學習防火防災與避難知識，並加入「弱勢避難宣導」，教導家長與孩子在面對災害時，如何協助長者、幼童及行動不便者安全撤離，讓防災教育貼近家庭日常。

台南市長黃偉哲表示，防災教育要從家庭做起、從小做起，讓孩子在遊戲中培養危機意識與助人精神，同時也能讓家長了解防災的重要性；透過寓教於樂的活動，強化市民的安全意識，也能凝聚家庭防災共識，打造更有韌性的安全城市。

消防局長李明峯指出，消防工作除了救災救護，更重視平時的防火教育與社區宣導，期盼透過親子參與與情境體驗，讓全民防災意識在孩子心中萌芽，帶動整體社區的防災能量。

台南市北區親子悠遊館今天與台南市消防局第六大隊和緯分隊共同舉辦「我是救火小英雄」親子體驗活動，讓孩子學習CPR心肺復甦術。記者袁志豪／翻攝
台南市北區親子悠遊館今天與台南市消防局第六大隊和緯分隊共同舉辦「我是救火小英雄」親子體驗活動，讓孩子學習CPR心肺復甦術。記者袁志豪／翻攝
