台南風災後石綿瓦未清完引關切 中央承諾支援經費、市府強調不中斷

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南風災後迄今許多石綿瓦仍待清除，台南市政府為此爭取中央補助提前展開清理畜牧場等石綿瓦。圖／南市環保局提供
台南風災後迄今許多石綿瓦仍待清除，台南市政府為此爭取中央補助提前展開清理畜牧場等石綿瓦。圖／南市環保局提供

台南風災後迄今許多石綿瓦仍待清除，市府為此爭取中央補助提前展開清理畜牧場等石綿瓦，有議員說，畜牧業部分依現行進度可能要等到明年3月才能清運完成，且許多地區堆放石綿瓦，引發居民憂心，呼籲市府應投入更多人力經費。對此，行政院雲嘉南災後復原前進指揮所指揮官陳金德表示，會再支援清運所需經費。

市議員王宣貿表示，目前市內仍有許多地區堆放尚未清運的石綿瓦，其中後壁區上茄苳里就有上百袋石綿瓦等待處理，讓當地里民深感憂心，擔心長期曝曬與風吹雨淋恐造成健康及環境的影響。

此外，他提到，畜牧業拆除下來的石綿瓦，依現行進度可能要等到明年3月才能清運完成，整體等待期長達半年之久，實在過於緩慢，呼籲政府部門應加強經費與人力投入，盡速協助各區完成清理作業，以減少對民眾生活與環境安全的潛在危害。

陳金德今陪同總統賴清德關心丹娜絲風災後房舍修繕時表示，廢棄物清運方面因數量龐大，原來核定的處理經費約3.5億，目前看來恐怕不夠，後續會再支援一般廢棄物及廢棄石綿瓦等清運工作所需。

台南市長黃偉哲說明，在石綿瓦清運部分，中央補助家戶每噸約5萬元，目前第一批約1萬噸石綿瓦已全數完成清運，第二批正陸續展開，中央已撥付4700萬元經費，市府也先動支自有資源，確保清運不中斷。

環保局表示，自丹娜絲風災後2個月來已經載運逾1.3萬噸受損石綿瓦，主要是民眾整理受災家園產生，另外包含少數畜牧業者損毀畜舍，而依據農業局登記資料，約有553處、約6000公噸石綿瓦尚未清除。

環保局強調，配合中央政府風災補助款核撥進度，原預計明年4月才可清運風災損毀的畜牧業石綿瓦，經多次協商，環境部同意提早清運，近期也聯絡拆除石綿瓦完成裝袋的畜牧場，並重新約定清運時程，避免汙染及提高清運速度，尚未拆除畜牧場則按原規畫排程拆除清運。

台南風災後迄今許多石綿瓦仍待清除，環保局統計，自丹娜絲風災後2個月來已載運逾1.3萬噸受損石綿瓦，主要是民眾整理受災家園產生，另外包含少數畜牧業者損毀畜舍，而依據農業局登記資料，約有553處、約6000公噸石綿瓦尚未清除，為此也爭取中央補助提前展開清理畜牧場等石綿瓦。圖／南市環保局提供
台南風災後迄今許多石綿瓦仍待清除，環保局統計，自丹娜絲風災後2個月來已載運逾1.3萬噸受損石綿瓦，主要是民眾整理受災家園產生，另外包含少數畜牧業者損毀畜舍，而依據農業局登記資料，約有553處、約6000公噸石綿瓦尚未清除，為此也爭取中央補助提前展開清理畜牧場等石綿瓦。圖／南市環保局提供

