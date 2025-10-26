土庫老街百年老醫院完成修復 萬得醫院開館藝展滿滿感動

雲林縣土庫鎮「萬得醫院」建築已百餘年歷史，是雲林保留最完整的百年老醫院，承載著地方無數救病救命的感人故事，前年獲文化部補助修復，經17個月整修，重新開放，雲林縣府今天起舉辦開館首展「故事·回家」，讓民眾回顧兩代兩醫師懸壺濟世的過往。

在地文史工作者謝暉宏指出，萬得醫院創建於1914年，由第一代醫院駱萬得創建，院內有內科、小兒科、婦產科及外科手術室，是鎮內早年的醫療中心。1954年第二代駱雲從醫師接手，兩代醫師熱心公益濟世救貧，堅守「賺情不賺錢」的信念，弱勢戶不收診療費。

他說，就因有萬得醫院兩代醫師仁醫仁德的好榜樣，帶動土庫讀書風氣，多年來出了超過70名醫師，也讓這條土庫老街有「土庫醫生一條街」的美譽。

萬得醫院1995年停業，人稱「駱爸爸」的老醫師駱雲2016年辭世，由其女兒駱芬美接手，2019年無償提供給當地文史工作者進駐使用，這座土庫人共同回憶的老醫院已老舊，前年獲文化部補助約1400萬元，並由20多位在地熱血青年一起參與工程修復事宜，讓老宅第維持醫院樣態與風貌。

萬得文化協會總幹事王襄捷表示，老建築裝滿青年的構思和心力，水電、裝潢還是青年自學修復的成果。土庫青年知識發展協會理事長邱子玲也說，萬得醫院不只將成為文化場域，也將規畫作為在地學堂，凝聚更多向心力，讓老醫院永遠活在土庫人心中。

萬得醫院完成修復昨天正式開館，今天起由在地藝術家舉辦「故事･回家」特展，駱芬美對於兒時的生活空間，變成藝廊展館匯集土庫地方的能量，很開心又感動，期許未來可成為地方文化基地。