嘉市台灣圖書室歷經3年整修重開幕 以閱讀重構地方記憶與民主價值
走過30年歷程的「台灣圖書室」，在嘉義市政府「嘉有木屋」補助計畫支持下，歷經3年整修，於今天下午2時重新開幕，並舉辦茶會及書友座談，宣告這座老屋型文化基地再度啟航。
台灣圖書室位於嘉義市中山路255、257號，建於1942年，原為嘉義地方聞人劉再生宅邸，後由律師蘇欐弘購入設立事務所。2011年起，其子女無償提供場地，作為推動本土文化與民主運動的「台灣圖書室」。歷經30年的閱讀與社會倡議，它已成為嘉義重要的公民對話與知識交流場域。
此次整修工程由「瓏宮設計」負責統包執行，透過木構結構補強與空間重塑，重現日治木屋的溫潤氣質。屋內以「ㄇ」字型木構支撐，搭配玻璃落地窗引入自然光，展現舊屋新生的透明感。圖書室並與「將才工場」合辦土牆修築工作坊，邀請志工共同參與修復，實踐「公眾的圖書室，由公眾共同修築」的精神。
開幕當日下午，圖書室舉辦書友會，邀請范容瑛、廖靖、黃開洋三位作家，以「台灣圖書室的政治性」、「自由的已知法則」、「味道與風土」為題對談，從文學、轉型正義到地方文化，延續閱讀作為公共思辨的核心價值。
圖書室理事長陳俊元表示，這次整修特別拆除遮蔽木構牆面與天花板的裝修，讓老屋結構重新被看見，「我們希望在這個歷史空間裡，繼續推動文化行動與公共議題討論，讓嘉義的閱讀與民主記憶在木構之間延續。」
開幕後，台灣圖書室也將與「島呼冊店」合作展售文化與社會主題書籍，共同策辦講座與閱讀活動，延續地方文化能量，讓閱讀成為連結嘉義與世界的新語言。
出席開幕會的有總統府資政張博雅、市議員王浩、林煒軒、市府都發處長許懷群、時代力量秘書長林邑軒、小民參政歐巴桑聯盟雲嘉黨部主任陳玥妗、地球公民基金會執行長王敏玲、馬祖青年發展協會理事長黃開洋等人。
