2025台南關子嶺溫泉美食節開跑

照片取自臺南市政府

「2025台南關子嶺溫泉美食節」25日在臺南市白河區大成殿廣場熱鬧開幕，台南市副市長葉澤山代表市長黃偉哲出席，在象徵祈福的「神社搖鈴」聲中為一年一度的關子嶺盛會揭開序章，邀請大家趁著秋意漸濃的季節，一起到關子嶺來「泡湯暖身、美食暖心」，體驗最道地的溫泉魅力。

臺南市長黃偉哲表示，溫泉不只是溫暖，更是能讓人放鬆身心的療癒溫度，而雞湯不只是美食，也是凝聚人情的暖流。他邀請全國朋友趁著秋高氣爽，來台南關子嶺泡一池好泉、嚐一口山城滋味，為今年秋天寫下美好旅行回憶。

葉澤山副市長致詞時表示，關子嶺溫泉美食節是台南秋季最具代表性的活動之一，每年都吸引許多民眾趁著季節來此泡湯、品嚐美食。今年特別感謝關嶺社區發展協會用心籌備，重現睽違21年的經典「天下第一鼎」香菇雞湯，香氣四溢、滋味濃郁，讓民眾再次感受當年盛況與溫暖人情。

觀旅局指出，今年更與百萬人氣圖文創作者「微疼」跨界合作，推出專屬大型發光氣偶裝置，並於夜祭現場發送千盞「微疼」聯名小提燈，邀請民眾提燈同行，共度難忘夜晚。今年活動內容豐富多元，關嶺祭典市集集結多家在地業者，現場展售各式農特產、在地美食及文創商品，熱鬧非凡。為增添互動趣味，特別設計三款闖關遊戲，完成三關卡即可獲得限量「祈願繪馬」或50元市集券，完成問卷再送「小荷葉扇」乙個，讓民眾不僅吃得開心、也能玩得盡興。活動四天（10/25-26、11/1-2）下午2點至5點更有街頭藝人接力輪番表演，氣氛熱絡。26日下午3點於大成殿廣場舉辦「廚藝料理交流」，邀請關子嶺在地10家餐廳主廚運用白河、東山等地食材烹調創意料理，除了有專業的評審獎賞美食，現場將有7位民眾參與品嘗與票選，增添互動樂趣。

聚傳媒