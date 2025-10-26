嘉市2遊客中心設AI雙向翻譯機 14國語言開口就通

快訊

中央社／ 嘉義市26日電

嘉義市長黃敏惠今天宣布，在嘉義火車站旅遊服務中心及KANO遊客中心，導入支援14種語言的AI即時翻譯服務；此舉不僅讓旅客「開口就通」，也展現嘉義市以智慧科技打造國際友善觀光城市的決心。

嘉義市政府今天在KANO遊客中心舉辦「AI雙向翻譯機」啟用記者會，黃敏惠、民進黨立委王美惠等人參與。

「我們不只要聽懂世界，更要讓世界聽見嘉義市。」黃敏惠表示，嘉義市年底將迎來「320+1城市博覽會」、「嘉義市國際管樂節」及「諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」等大型活動，吸引許多外國朋友到訪，AI旅遊諮詢服務讓每一名旅人，不論來自哪個國家，都能感受到最真摯笑容。

觀光導覽志工江志昇代表分享，嘉義市近年迎接越來越多國際旅客，志工都相當有服務熱忱，但當面對來自全球旅客，外語溝通常構成考驗，過去須手寫、比手畫腳，或臨時查手機翻譯，耗時又影響服務品質；他說，現在可透過AI翻譯系統，能即時口語翻譯，讓溝通更順暢，回應也更完整，大幅提升第一線服務效率與信心。

嘉義大學5名外籍學生化身觀光客，分別用母語詢問，「怎麼搭高鐵」、「洗手間在哪裡」，AI翻譯機立刻回應，語音流暢自然。

日籍學生坂本彩夏說，這台翻譯機真的很方便，可以直接用日文與志工聊天、問路，不須再打字翻譯；嘉義市對外國人真的很貼心，也讓她更想推薦朋友來旅行。

嘉義市觀光新聞處長張婉芬指出，AI雙向翻譯機支援中、英、日、韓、印尼、泰、越南、葡萄牙、西班牙、法國、德國、荷蘭、俄羅斯及義大利14國語言，具備即時雙向口語翻譯與離線功能，操作簡便、反應靈敏，不需網路即可使用；旅客開口說、機器即時翻譯，雙方可自然互動，大幅提升第一線人員服務效率與信心。

市府未來將安排教育訓練，讓旅服志工與同仁熟悉操作，真正實現跨語言的「零距離服務」。

嘉義 語言

