藝術家吳懷宣油畫展全興藝廊展出 「復歸與還原」引人省思人性本質
台南環保業者全興資源再生公司近日邀請藝術家吳懷宣，以油畫個展「復歸與還原」進駐企業藝術季成果展，該展覽以人像為核心，透過細膩筆觸與深層凝視，引導觀者思索存在的本質與人性的意義，也為企業藝文空間注入哲思與溫度。
吳懷宣指出，「復歸」是回到創作的初心，「還原」則是對真實的追索，希望觀者在畫作的凝視之間，看見的不只是他人，而是自身的倒影，也是一種從外觀回到內在的旅程。
「復歸與還原」以人像油畫探討「觀看與被觀看」的關係，筆下的面孔不僅是人物肖像，更是一種存在的辯證，吳懷宣作品色調溫潤內斂，層層堆疊的筆觸，彷彿在時間之上，描繪靈魂的重量。
全興公司總經理李英桐也說，藝術家的創作理念，與全興長期倡議的「再生與循環」精神不謀而合，不論物質或人心，皆在不斷回歸、重構與再生之中，今年藝術季恰好邁入第30期，更以「30有您」為題，回顧企業發展與文化耕耘。
李英桐提到，全興3年前成立「全興藝廊」，提供創作者展演平台，推動藝術與產業對話，今年在展覽現場也回顧3年來的策展成果，見證企業在環保產業之外，對文化育成的長期投入；「復歸與還原」即日起於台南市山上區明和里北勢洲21-1號全興藝廊展出，展期至年底，歡迎民眾前往參觀，共同體驗藝術與勞動之間的溫度與思索。
