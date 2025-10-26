支援14國語言即時互譯 嘉市旅遊諮詢服務率先導入AI語音翻譯

嘉義市不只會說故事，現在也能「聽懂世界」。嘉義市政府今天於KANO遊客中心舉辦「AI雙向翻譯機」啟用記者會，宣布在嘉義火車站旅遊服務中心及KANO遊客中心導入支援14種語言的AI即時翻譯服務，成為非六都第一個將AI語音翻譯導入旅遊諮詢服務的縣市政府。市長黃敏惠說，「我們不只要聽懂世界，更要讓世界聽見嘉義市。」，不但讓旅客「開口就通」，更展現嘉義市以智慧科技打造國際友善觀光城市的決心。

市長黃敏惠表示，AI翻譯櫃台是邁向智慧觀光城市的重要一步。年底將迎來「320+1城市博覽會」、「嘉義市國際管樂節」及「諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」等大型活動，吸引眾多外國旅人到訪，AI旅服櫃台將成為嘉義迎接世界的新門面。她強調，市府將持續以「科技為橋、人文為心」，打造便利又有溫度的旅遊環境，讓世界旅人都能感受到嘉義最真摯的笑容。

黃敏惠指出，嘉義市觀光表現亮眼，假日一房難求。根據財政部統計，今年1至6月嘉義市住宿業營利事業銷售額達15億4616萬8000元，較去年同期成長14.11%，創歷史新高。交通部觀光署資料顯示，今年上半年旅遊人次達1664萬5936人次，較去年同期增加21%；住宿人次突破105萬4583人次，成長近3%。外國旅客住宿人次也從2023年的8萬人增至2024年的12萬人，增加超過5成，顯示嘉義的城市魅力已被更多國際旅人看見。

今天現場邀請嘉義大學5名外籍學生化身觀光客，由市長黃敏惠親自擔任「一日旅服人員」，親身體驗AI翻譯的即時互動。學生以母語詢問「怎麼搭高鐵？」「洗手間在哪裡？」AI翻譯機立即流暢回應，引來笑聲不斷。來自日本的學生坂本彩夏說，「這台翻譯機真的很方便！我可以直接用日文問問題，不必再打字翻譯。嘉義市對外國人真的很貼心，也讓我更想推薦朋友來旅行。」

黃敏惠表示，嘉義雖是小城市，卻勇於創新。AI翻譯櫃台不只是科技應用，更是「溫度的延伸」。市府團隊與觀光產業攜手，帶著城隍廟等地方代表走訪日本、泰國、韓國、馬來西亞等國推介觀光，讓嘉義的熱情被世界看見，逐步推動嘉義觀光品牌國際化。