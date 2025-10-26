首日吸10萬人！雲林國際農機展 日本新研發無人除草機吸睛

雲林縣國際農機展和毛巾節昨天在虎尾高鐵特定區登場，共400家廠商1千多攤位，含美、日等6國農機單位參展，首日湧入逾10萬人，估計3天展期將突破60萬人，今年以農業AI科技受矚目，日本無人除草機、耕耘機與無人機，讓農民見識農業科技時代。

雲林國際農機展發展成國內最大農機展及國際農業資訊平台，農糧署副署長陳啟榮指出，農業部2017年起累計投入逾70億元農機補助，協助農民購置22萬台農機，超過20萬農友受惠，紓解農村缺工，成為農業轉型重要動力。

陳啟榮說，農業部向行政院提報2026年至2029年中程計畫，延續智慧化與電動化農機發展，新階段將納入減碳淨零與環境永續目標，這項理念於今年會展呈現，日本研發「太陽能除草機械」（無人除草機）首度亮相成為焦點。日本NewGreen人員說，太陽能無人除草機像家中自動吸塵器在農田運作，不傷稻苗、可消除福壽螺等有害蟲類，明年上市，每部約新台幣8萬元。

陳啟榮與縣長張麗善、台灣農機資材協會理事長林裕國、台灣農業設施理事長蔡致榮、台灣機械建設協會理事長張振益等人主持開幕儀式，各式農機琳瑯滿目，讓人目不暇給。