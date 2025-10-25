影／土地婆尋找閨蜜夢想成真 雲林兩廟神界奇緣信徒稱奇

雲林縣斗六市頂柴福德宮是國內唯一主祀「土地媽」的土地公廟，前兩年土地媽降駕扶鑾指示「往東北方」尋找祂的閨蜜姊妹，廟方一頭霧水，直到去年位在斗六東北方的林內鄉烏塗村福德宮一場平安宴，雙方主事者餐會中結識並談起「閨蜜」之事，經請示確認互為閨蜜，今天林內土地媽組團徒步到斗六交香認親，牽起這段神界奇緣，引人稱奇。

林內鄉烏塗福德宮人員今天大清早5點半，在主委鄭慶君帶領下，以「背轎」徒步方式前往斗六頂柴福德宮會香，一路步行約20公里，在中午11點半左右抵達，受到頂柴福德宮及眾多信徒熱烈歡迎。

被問起這場世紀雙媽「閨蜜茶會」由來，頂柴福德宮主委林來佑說，柴頂福德宮主祀土地媽已有300年歷史，也是國內唯一以土地婆為主神的土地公廟，前兩年廟方一次辦事時，土地媽突然降駕扶鑾要求「往東北方尋找姐妹伴」，當時大家感到不解，也摸不著頭緒，時間一久就逐漸淡忘。

直到去年因緣際會，兩廟主委林來佑與鄭慶君經人引介才相識，後來斗六廟方受邀參加林內鄉的一場平安宴，兩廟談及會香事宜，林來佑靈光一現才驚覺前兩年曾降駕尋找閨蜜之事，加上林內位在斗六的東北方，心想「難道這是神意！」

烏塗福德宮副主委林暐傑表示，事後為確認斗六廟方的「神意」，林內廟方一度擲筊請示土地公，是否同意讓土地婆出廟會香，沒想到竟接連獲許「笑筊」（代表不同意），大家感到失望之際，決定再詢問土地媽本尊是否願意出門會香，結果連獲3允筊。

林內土地媽點頭同意出門，林暐傑說，這也是該廟供奉土地婆數10年以來首次允筊要出門會香。林內廟方將會香之事告知頂柴廟方，主委林來佑也馬上擲筊請示林內鄉的土地媽，是否就是所要尋找的姐妹閨蜜，也連獲3允筊「果真是祂！」

今天這對神界閨蜜夢想成真，雙媽見面會，兩廟人員也充滿喜樂，像是多年的親人重逢，交談甚歡，親如手足，林內主委鄭慶君也以一聲「姊姊」稱呼頂柴的土地媽，姊妹神奇相認， 烏塗土地媽落轎坐上頂柴廟的神龕，成了座上賓，雙媽「闢室密談」，讓整個見面會，人神氣氛均顯得融洽。