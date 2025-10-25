快訊

川普訪亞洲專機上談中國犯台後果 「這麼做對他們非常危險」

漏網鏡頭？大陸紀念台灣光復大會 王滬寧主動喊「他」上台寒暄

北市公車司機飆罵老人、關門夾手？ 指南客運釋出影片還原真相

聽新聞
0:00 / 0:00

台大醫學院長吳明賢回嘉開講 以醫行俠以善念為本、把自己活成一道光

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市閱讀品牌「桃城文學什光紀」，下午在市立博物館舉辦「迴響嘉義321」講座，邀請嘉義出身、台大醫學院院長吳明賢開講。圖／嘉市府提供
嘉義市閱讀品牌「桃城文學什光紀」，下午在市立博物館舉辦「迴響嘉義321」講座，邀請嘉義出身、台大醫學院院長吳明賢開講。圖／嘉市府提供

嘉義市閱讀品牌「桃城文學什光紀」下午在市立博物館舉辦「迴響嘉義321」講座，邀請嘉義出身、台大醫學院院長吳明賢開講，他以「從醫者、旅人到書寫者」為題，分享行醫與人生思索，談笑間啟發聽眾，掌聲不斷。市長黃敏惠迎接，表達對傑出嘉義之子敬意；文化局長謝育哲代表出席講座。現場氣氛溫馨熱烈。

吳明賢回憶青年時期受武俠小說影響，立志「以醫行俠」。他認為醫術不僅是技術，更是「弘道」實踐，為病患追求最大幸福的「至善」正是俠義精神的具體化。他的新書「行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路」記錄多年行醫歷程與信念，期望喚起讀者對人性善良與智慧的敬意，並在困境中仍懷抱向上的憧憬。

談及研究成果，吳明賢指出，醫學應從治療走向預防。他帶領「台灣隊」建立除菌處方完成長期實證，顯著降低幽門螺旋桿菌感染與胃癌發生率，使台灣經驗成為國際典範。他勉勵醫者以善念為本，「把自己活成一道光」，讓醫療與研究成為守護生命的力量。

謝育哲表示，「桃城文學什光紀」長年推動閱讀與書寫，讓文字成為嘉義城市最溫柔的風景。今年以「迴響嘉義321」為主題，串連建城321年城市故事，11月8日至9日將在中央廣場舉辦「野餐日」，以互動體驗與跨域舞台延續文學脈動。

嘉義市閱讀品牌「桃城文學什光紀」，下午在市立博物館舉辦「迴響嘉義321」講座，邀請嘉義出身、台大醫學院院長吳明賢開講。圖／嘉市府提供
嘉義市閱讀品牌「桃城文學什光紀」，下午在市立博物館舉辦「迴響嘉義321」講座，邀請嘉義出身、台大醫學院院長吳明賢開講。圖／嘉市府提供
嘉義市閱讀品牌「桃城文學什光紀」，下午在市立博物館舉辦「迴響嘉義321」講座，邀請嘉義出身、台大醫學院院長吳明賢（中）開講，市長黃敏惠（右）迎接表達對傑出嘉義之子敬意；文化局長謝育哲（左）代表出席講座。圖／嘉市府提供
嘉義市閱讀品牌「桃城文學什光紀」，下午在市立博物館舉辦「迴響嘉義321」講座，邀請嘉義出身、台大醫學院院長吳明賢（中）開講，市長黃敏惠（右）迎接表達對傑出嘉義之子敬意；文化局長謝育哲（左）代表出席講座。圖／嘉市府提供
嘉義市閱讀品牌「桃城文學什光紀」，下午在市立博物館舉辦「迴響嘉義321」講座，邀請嘉義出身、台大醫學院院長吳明賢開講。圖／嘉市府提供
嘉義市閱讀品牌「桃城文學什光紀」，下午在市立博物館舉辦「迴響嘉義321」講座，邀請嘉義出身、台大醫學院院長吳明賢開講。圖／嘉市府提供
嘉義市閱讀品牌「桃城文學什光紀」，下午在市立博物館舉辦「迴響嘉義321」講座，邀請嘉義出身、台大醫學院院長吳明賢開講。圖／嘉市府提供
嘉義市閱讀品牌「桃城文學什光紀」，下午在市立博物館舉辦「迴響嘉義321」講座，邀請嘉義出身、台大醫學院院長吳明賢開講。圖／嘉市府提供

嘉義 台大醫學院 吳明賢

延伸閱讀

火雞肉飯變玩偶！嘉義「沉浸式手作樂園」KHTOY打造「絨毛DIY空間」　早鳥還送荷包蛋玩偶

嘉義老屋咖啡一條街展特色 咖啡生活祭登場、打造咖啡慢旅

嘉市品牌幸福米飄香日本 食農嘉年華食在市推全齡食農教育

嘉義火雞肉飯熱爆 光復節連假人潮湧現排隊盛況成城市日常

相關新聞

雲林縣六房媽祖居無定所…紅壇今上梁為何只五房輪值？主事者解密

列為國家重要民俗的雲林縣六房媽祖沒有固定廟宇，每年由轄內5股輪流建造紅壇供奉，明年4月將從土庫鎮移駕斗南鎮五間厝股的媽祖...

台大醫學院長吳明賢回嘉開講 以醫行俠以善念為本、把自己活成一道光

嘉義市閱讀品牌「桃城文學什光紀」下午在市立博物館舉辦「迴響嘉義321」講座，邀請嘉義出身、台大醫學院院長吳明賢開講，他以...

雲林國際農機展今登場湧10萬人潮 日本最新款無人除草機亮相

雲林國際農機展和毛巾節今天在虎尾高鐵特定區同步登場，共400家廠商1千多攤位，包含6個外國農機單位參展，今早就湧入超過十...

西拉雅族東山吉貝耍夜祭 米糕豬取代全豬敬獻「阿立母」

台南市東山區吉貝耍部落一年一度的夜祭（Ta-ai）與孝海祭，昨晚起為期兩天在大公廨前廣場隆重舉行。這場深具文化意涵的祭典...

阿里山鄒族部落旅遊節12月登場 體驗文化美食抽萬元禮

嘉義縣政府推廣阿里山鄒族部落觀光，12月6日、7日在逐鹿文創園區舉辦部落旅遊節，今年以「鄒伙遊阿里山」為題，邀集鄒族9大...

網羅全國頂尖藝術盆栽 大台南花菓盆栽協會連3天民治市政中心辦展

大台南花菓盆栽協會自今天起至29日，在市府民治市政中心南瀛堂舉辦「台灣花菓盆栽展」，展出25種樹種、92件精選作品與11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。