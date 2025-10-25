台大醫學院長吳明賢回嘉開講 以醫行俠以善念為本、把自己活成一道光

嘉義市閱讀品牌「桃城文學什光紀」下午在市立博物館舉辦「迴響嘉義321」講座，邀請嘉義出身、台大醫學院院長吳明賢開講，他以「從醫者、旅人到書寫者」為題，分享行醫與人生思索，談笑間啟發聽眾，掌聲不斷。市長黃敏惠迎接，表達對傑出嘉義之子敬意；文化局長謝育哲代表出席講座。現場氣氛溫馨熱烈。

吳明賢回憶青年時期受武俠小說影響，立志「以醫行俠」。他認為醫術不僅是技術，更是「弘道」實踐，為病患追求最大幸福的「至善」正是俠義精神的具體化。他的新書「行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路」記錄多年行醫歷程與信念，期望喚起讀者對人性善良與智慧的敬意，並在困境中仍懷抱向上的憧憬。

談及研究成果，吳明賢指出，醫學應從治療走向預防。他帶領「台灣隊」建立除菌處方完成長期實證，顯著降低幽門螺旋桿菌感染與胃癌發生率，使台灣經驗成為國際典範。他勉勵醫者以善念為本，「把自己活成一道光」，讓醫療與研究成為守護生命的力量。