聽新聞
0:00 / 0:00
台大醫學院長吳明賢回嘉開講 以醫行俠以善念為本、把自己活成一道光
嘉義市閱讀品牌「桃城文學什光紀」下午在市立博物館舉辦「迴響嘉義321」講座，邀請嘉義出身、台大醫學院院長吳明賢開講，他以「從醫者、旅人到書寫者」為題，分享行醫與人生思索，談笑間啟發聽眾，掌聲不斷。市長黃敏惠迎接，表達對傑出嘉義之子敬意；文化局長謝育哲代表出席講座。現場氣氛溫馨熱烈。
吳明賢回憶青年時期受武俠小說影響，立志「以醫行俠」。他認為醫術不僅是技術，更是「弘道」實踐，為病患追求最大幸福的「至善」正是俠義精神的具體化。他的新書「行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路」記錄多年行醫歷程與信念，期望喚起讀者對人性善良與智慧的敬意，並在困境中仍懷抱向上的憧憬。
談及研究成果，吳明賢指出，醫學應從治療走向預防。他帶領「台灣隊」建立除菌處方完成長期實證，顯著降低幽門螺旋桿菌感染與胃癌發生率，使台灣經驗成為國際典範。他勉勵醫者以善念為本，「把自己活成一道光」，讓醫療與研究成為守護生命的力量。
謝育哲表示，「桃城文學什光紀」長年推動閱讀與書寫，讓文字成為嘉義城市最溫柔的風景。今年以「迴響嘉義321」為主題，串連建城321年城市故事，11月8日至9日將在中央廣場舉辦「野餐日」，以互動體驗與跨域舞台延續文學脈動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言