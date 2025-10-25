快訊

確定檢出非洲豬瘟！將通報世界動物衛生組織WOAH、暫停豬肉出口

近10年首例！國5離奇出現獼猴屍體 駕駛疑看猴釀連環車禍

68歲男砸百萬買小木屋搬鄉下 才三年退休金大縮水「被迫打工度日」

聽新聞
0:00 / 0:00

驪江路步道協會走訪山海圳國家綠道 台韓步道締結友誼

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
韓國驪江路步道協會今天走訪山海圳國家綠道內海之路，台韓交流跨大步。圖／吳茂成提供
韓國驪江路步道協會今天走訪山海圳國家綠道內海之路，台韓交流跨大步。圖／吳茂成提供

韓國驪江路步道協會今天走訪山海圳國家綠道內海之路，由社大台江分校執行長吳茂成帶領，台南副市長趙卿惠全程陪同，從台史館出發，沿綠道一路步行至珍古德涼亭，全程13公里。趙卿惠表示，未來希望台韓兩條步道有機會締結為友誼步道。

安南區長魏文貴及海佃國小「小台江」師生到場熱烈迎接，千里步道執行長周聖心也陪伴走讀。趙卿惠在安順橋加入隊伍，代表台南市向韓國友人表達歡迎。

中午步道隊伍抵達台江文化中心，並與台南市水利局、農業局及林務局代表進行交流。下午則沿綠道走抵四草湖起點，改搭船遊湖，參訪台江國家公園。

趙卿惠指出，驪江路與山海圳國家綠道均由民間倡議、從下而上守護環境，有共同經驗與精神，期望未來透過步道交流，推動東北亞步道運動，共同守護自然環境。

社大台江分校表示，山海圳國家綠道是台灣朝聖之路，今日徒步行程不僅展現台南市公私部門合作，也彰顯台南人熱情招待外國友人，為兩國人民交流跨出重要一步。

韓國驪江路步道協會今天走訪山海圳國家綠道內海之路，台韓交流跨大步。圖／吳茂成提供
韓國驪江路步道協會今天走訪山海圳國家綠道內海之路，台韓交流跨大步。圖／吳茂成提供

台江 台南

延伸閱讀

苗栗樟之細路嘉年華 韓星柳承龍、逾百名山友徒步享山林之美

台南台江年度大戲「洄流．歸潮」 述說200年拓墾歷史與現狀

安南區與甲佐町簽友好交流協定 台南熊本深化友誼

台南參與日本水上町20週年紀念 盼持續深化交流

相關新聞

雲林縣六房媽祖居無定所…紅壇今上梁為何只五房輪值？主事者解密

列為國家重要民俗的雲林縣六房媽祖沒有固定廟宇，每年由轄內5股輪流建造紅壇供奉，明年4月將從土庫鎮移駕斗南鎮五間厝股的媽祖...

台大醫學院長吳明賢回嘉開講 以醫行俠以善念為本 把自己活成一道光

嘉義市閱讀品牌「桃城文學什光紀」下午在市立博物館舉辦「迴響嘉義321」講座，邀請嘉義出身、台大醫學院院長吳明賢開講，他以...

雲林國際農機展今登場湧10萬人潮 日本最新款無人除草機亮相

雲林國際農機展和毛巾節今天在虎尾高鐵特定區同步登場，共400家廠商1千多攤位，包含6個外國農機單位參展，今早就湧入超過十...

西拉雅族東山吉貝耍夜祭 米糕豬取代全豬敬獻「阿立母」

台南市東山區吉貝耍部落一年一度的夜祭（Ta-ai）與孝海祭，昨晚起為期兩天在大公廨前廣場隆重舉行。這場深具文化意涵的祭典...

阿里山鄒族部落旅遊節12月登場 體驗文化美食抽萬元禮

嘉義縣政府推廣阿里山鄒族部落觀光，12月6日、7日在逐鹿文創園區舉辦部落旅遊節，今年以「鄒伙遊阿里山」為題，邀集鄒族9大...

網羅全國頂尖藝術盆栽 大台南花菓盆栽協會連3天民治市政中心辦展

大台南花菓盆栽協會自今天起至29日，在市府民治市政中心南瀛堂舉辦「台灣花菓盆栽展」，展出25種樹種、92件精選作品與11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。