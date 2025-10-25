聽新聞
驪江路步道協會走訪山海圳國家綠道 台韓步道締結友誼
韓國驪江路步道協會今天走訪山海圳國家綠道內海之路，由社大台江分校執行長吳茂成帶領，台南副市長趙卿惠全程陪同，從台史館出發，沿綠道一路步行至珍古德涼亭，全程13公里。趙卿惠表示，未來希望台韓兩條步道有機會締結為友誼步道。
安南區長魏文貴及海佃國小「小台江」師生到場熱烈迎接，千里步道執行長周聖心也陪伴走讀。趙卿惠在安順橋加入隊伍，代表台南市向韓國友人表達歡迎。
中午步道隊伍抵達台江文化中心，並與台南市水利局、農業局及林務局代表進行交流。下午則沿綠道走抵四草湖起點，改搭船遊湖，參訪台江國家公園。
趙卿惠指出，驪江路與山海圳國家綠道均由民間倡議、從下而上守護環境，有共同經驗與精神，期望未來透過步道交流，推動東北亞步道運動，共同守護自然環境。
社大台江分校表示，山海圳國家綠道是台灣朝聖之路，今日徒步行程不僅展現台南市公私部門合作，也彰顯台南人熱情招待外國友人，為兩國人民交流跨出重要一步。
