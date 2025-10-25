快訊

雲林國際農機展今登場湧10萬人潮 日本最新款無人除草機亮相

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣國際農機展及毛巾節今天同步登場，來自日本的太陽能無人除草機預計明年上市，首度亮相成為今年最受矚目的農機明星，詢問度最高。記者蔡維斌／攝影
雲林國際農機展和毛巾節今天在虎尾高鐵特定區同步登場，共400家廠商1千多攤位，包含6個外國農機單位參展，今早就湧入超過十萬人，人潮滿滿，預估展期3天將突破60萬人，今年以農業AI科技最受矚目，來自日本的無人除草機、耕耘機與無人機最先進，讓農民見識農業已進入科技時代。

雲林國際農機展已發展成為國內最大的農機展及國際農業資訊平台，農糧署副署長陳啟榮指出，農業部2017年起累計投入逾70億元農機補助，協助農民購置22萬台農機，超過20萬農友受惠，有效紓解農村缺工，成為農業轉型的重要動力。

他說，農業部已向行政院提報新一期（2026年至2029年）中程計畫。延續智慧化與電動化農機發展，新階段將納入減碳淨零與環境永續目標，這項理念今年會展中已呈現，來自日本研發的「太陽能除草機械」（無人除草機）首度亮相，成為全場焦點。

日本NewGreen人員說，太陽能無人除草機可像家中自動吸塵器一在水田裡攪動，既不傷稻苗，也可讓草長不出來，甚至可除福壽螺等有害蟲類，首度在台灣亮相，預計明年上市，每部售價約8萬元。

開幕式由雲林縣長張麗善、農糧署副署長陳啟榮、台灣農機資材協會理事長林裕國、台灣農業設施理事長蔡致榮、台灣機械建設協會理事長張振益、立委劉建國、張嘉郡等人共同主持，開幕首日適逢連假，吸引逾10萬人湧入，各展區人潮滿滿，琳瑯滿目的大小農機，目不暇給，詢問度破表。

毛巾節今天也同場開幕，數百攤位展售美容護膚、運動專用皮巾等多元化產品，更有科技毛巾，展現毛巾故鄉的雲林紡織產業的品質設計與時尚魅力。

張麗善說，今年展會有來自美、日、韓、越南、印度、新加坡等6國的農機與專家共襄盛舉，讓台灣農機展不僅是國內技術成果的展示舞台，更是國際農機交流的重要平台，歡迎大家把握這3天前往採購，保證收獲滿滿。

雲林縣國際農機展及毛巾節今天同步登場，展期3天首日即吸引超過10萬人參觀，每個展區人潮滿滿，詢問度高。記者蔡維斌／攝影
雲林縣國際農機展及毛巾節今天同步登場，來自日本的太陽能無人除草機預計明年上市，首度亮相成為今年最受矚目的農機明星，詢問度最高。記者蔡維斌／攝影
雲林縣國際農機展及毛巾節今天同步登場，展售國內最新型的各種大小農機，有廠商還請來showgirl代言，格外吸睛。記者蔡維斌／攝影
雲林縣國際農機展及毛巾節今天同步登場，由雲林縣長張麗善等人主持開幕，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
雲林縣國際農機展及毛巾節今天同步登場，展期3天首日即吸引超過10萬人參觀，每個展區人潮滿滿，現場還有打卡送香蕉。記者蔡維斌／攝影
