嘉義老屋咖啡一條街展特色 咖啡生活祭登場、打造咖啡慢旅
嘉義市咖啡店密度為全台數一數二，中山路周邊街區近年成立許多特色咖啡店，今年獲經濟部商業發展署選為「品牌一條街」，今起至11月16日舉辦嘉香咖啡生活祭，串聯30家老屋咖啡館與特色店家，推出電子地圖與主題遊程，打造專屬嘉義的咖啡慢旅。
執行單位商研院副院長張皇珍說，相較現代商業型街區，嘉義老屋街景自帶歷史韻味，有更多故事性與情感連結，其中HERMIT咖啡早期是印刷廠，後來木屋整修才變成咖啡廳，為街區品牌注入歷史文化價值，形成獨具在地風格的「老屋咖啡經濟」，讓人流連往返。
HERMIT咖啡業者表示，咖啡廳前身為永成印刷廠，建造於大正13年，已有102年歷史，印刷廠經營42年，後來逐漸荒廢，木造建築2樓嚴重損毀，經文化部整修3年多，現在重獲新生，每月一次舉辦印刷體驗，也融入在地特色阿婆烤玉米概念，推出特色冰淇淋。
嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗說，嘉香咖啡生活祭今天登場，11月16日前在地圖店家單筆消費500元並加入嘉義「老屋咖啡一條街」LINE官方帳號，可獲得50元抵用券；另推出咖啡心理測驗，截圖分享至「商業發展研究院－南部院區」臉書粉專貼文可抽獎。
