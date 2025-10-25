嘉市品牌幸福米飄香日本 食農嘉年華食在市推全齡食農教育

嘉市政府上午在中央廣場舉辦「食農嘉年華－食在市」，結合闖關遊戲、互動體驗、主題展示與在地市集，吸引眾多市民參與，透過玩樂認識食農教育。市長黃敏惠呼籲民眾從生活中實踐健康飲食與珍惜食物。嘉義代表品牌「幸福嘉義米」納入中小學營養午餐，登上東京食品展與金馬獎聯名禮盒，今年首度出口日本。

嘉年華以「食在集點」闖關遊戲串聯8大局處與市場單位，讓民眾透過闖關了解食農知識；「鮮味廚房」邀請名廚現場教學，推廣健康飲食；「蔬果專區」以行動菜車及食安冰箱展示當季蔬果；「風格市集」則匯聚三光米、奮起福米餅、新悅花園酒店等在地品牌，展現嘉義從土地到餐桌的豐富樣貌。

黃敏惠表示，嘉市雖屬小農城市，但市府積極與農改場、農試所、嘉義大學及農會、觀光業者合作推動「產官學研」交流，深化食農教育。市府成立「食農教育推動會」後，以「農業永續、均衡飲食、珍惜食物」為核心，並在「2025食育力城市大調查」中獲4星評價，展現推動成果。

她指出，嘉義代表品牌「幸福嘉義米」109年推廣以來，已納入全市中小學營養午餐，也登上東京食品展與金馬獎聯名禮盒，今年更首度出口日本，共32噸，顯示嘉義好米的國際競爭力。針對非洲豬瘟防疫，黃敏惠強調，市府在農業部通報後立即啟動跨局處應變，由建設處、環保局及衛生局共同執行防堵措施，確保豬肉來源安全，守護市民餐桌。