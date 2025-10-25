花菓盆栽展覽盛大登場 推動精緻農業與藝術生活新風貌

為推廣精緻農業、深化藝術生活與美學體驗，由大台南花菓盒栽協會主辦的「2025台灣花果盆栽展」，今(25)日在台南市政府民治中心南瀛堂隆重登場，展期至29日止。本次展覽結合盆栽藝術展示、農業產業博覽、文化表演及工作坊等多元內容，期望以藝術為橋樑，帶動農業升級，並引領大眾在生活中發現自然與人文的美好。

立委林俊憲到場觀展，與多位貴賓共同為活動揭幕，肯定展覽展現台南深厚的園藝文化底蘊與藝術能量。

本屆展覽以「自然共生．藝韻新生」為主題，規模創新高，共展出25種樹種、92件精選作品與110棵盆栽，其中以九重葛為主的作品達48棵，占比近三分之一，成為全場焦點。展區並規劃茶道文化、書法創作與盆栽示範等活動，讓民眾近距離感受藝術與自然交融的氛圍。

現場並頒發得獎創作者，薛石柱以作品「九重葛」勇奪總冠軍與花后雙冠，康宗仁以「八房柑」獲菓王。林俊憲也向得獎者致賀，肯定他們以多年心血與專注，讓台灣盆栽文化持續綻放新光彩。

大台南花菓盆栽協會理事長彭冠今指出，盆栽創作的推廣，不僅僅是一門藝術，更是農業發展的重要契機。盆栽屬於農業三級產業的一環，透過藝術化的展演與推廣，能有效提升農產品附加價值，增加農民收益，並呼應政府積極推動的精緻農業政策。

同時，盆栽作品藉由作者對植物素材的巧思與佈局，將原本樸實無華的枝葉，轉化為兼具生命力與美感的藝術創作，不僅美化環境，也能淨化人心，讓生活注入清新與寧靜。

本次展覽特別強調盆栽藝術的人文價值。創作者在製作過程中，必須對自然現象有深刻的觀察與理解，並以多年耐心與細心的雕琢，方能完成一件縮影自然景致的藝術品。

這種過程既是對大自然的敬畏與再現，也是一種藝術創造的延伸。透過展覽，希望讓更多民眾了解盆栽的歷史脈絡、造型技術及文化意義，進而培養大眾對盆栽藝術的興趣與欣賞力。

展覽的動機，源自於花果樹種與盆栽技藝的結合。展覽將花果的鮮活生命力，透過藝術加工轉化為富有層次的創作，展現農業不再只是單純的生產，而是結合休閒、生活美學與文化價值的多元面貌。藉由展覽的推廣，期望帶動農村社會的活力，使農業與藝術的結合呈現出更蓬勃的特色。

本次展覽除了展示盆栽藝術作品外，還特別設計多場盆栽製作與護理的實作課程，讓參與者能親手操作，體驗從素材挑選到盆栽成形的樂趣。

展覽期間安排多場地方特色的傳統音樂與舞蹈表演，讓觀眾在欣賞盆栽藝術的同時，也能感受濃厚的文化氛圍，體驗在地人文藝術的融合之美。

會場同時設有農業產業博覽攤位，展售各式相關產品，如農業器材、土壤、肥料及花卉資材等，提供農民與業者交流合作的平台，促進產業資源整合與未來發展的契機。

彭冠今表示，「花菓盆栽展覽」是一場兼具藝術、美學與農業價值的盛會。誠摯邀請社會各界蒞臨參觀，一同走進盆栽藝術的世界，感受大自然濃縮於方寸之間的無窮魅力，也期待藉由本展覽，讓更多人從中找到生活的靜謐與美感，並共同見證農業與藝術融合所展現出的無限可能。