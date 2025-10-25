快訊

中職／台灣大賽延賽4天「換牌」再戰G4 滿血羅戈vs.滿血威能帝

老人悲歌…北市長者「孤獨死」案例達70多人 逾4成3天後才被發現

國民黨內唯一參加同志遊行？ 蔣萬安：代表一個精神和態度

雲林縣六房媽祖居無定所…紅壇今上梁為何只五房輪值？主事者解密

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
沒有固定廟宇，列為國家重要民俗的雲林縣六房媽祖過爐，今天舉行明年紅壇新建工程動土儀式，預定明年農曆4月為媽祖搬新家。記者蔡維斌／攝影
沒有固定廟宇，列為國家重要民俗的雲林縣六房媽祖過爐，今天舉行明年紅壇新建工程動土儀式，預定明年農曆4月為媽祖搬新家。記者蔡維斌／攝影

列為國家重要民俗的雲林縣六房媽祖沒有固定廟宇，每年由轄內5股輪流建造紅壇供奉，明年4月將從土庫鎮移駕斗南鎮五間厝股的媽祖新家，今天循古禮舉行新建紅壇上梁典禮。六房媽長年來為何只有5房輪值，中華民國六房媽祖會今天解密並宣布今年底將赴傳說中嘉義大林鎮的第6房延香祈福。

今天紅壇新建工程上梁典禮，由爐主顏徐素芬、雲林縣長張麗善、議長黃凱、立委劉建國、張嘉郡、丁學忠及中華民國六房媽會理事長徐萬成等人遵循古禮焚香化疏，來自各股代表上千人到場觀禮、團拜，祈求紅壇圓滿完成。

徐萬成指出，六房媽祖沒有固定廟宇，由斗六、斗南、虎尾、土庫、大埤等5股34庄共同輪值建造紅壇奉祀，平均每庄要2、30年甚至7、80年才輪到1次，媽祖每年居無定所，信徒卻遍布全國，蔚為國內宗教一大特色，每年過爐遶境慶典十分盛大，獲文化部列為國家重要民俗。

明年115-116年由斗南鎮的五間厝股輪值，並由爐主負責建造紅壇，今天五間厝順安堂勤習堂獅陣、六房媽粉絲團、千順將軍團等文武陣頭，在紅壇新址舉盛大的上梁儀式，象徵媽祖新家即將完工，預定可在明年農曆4月過爐「搬家」。

針對六房媽為何每年只有5股輪值，是否存在有第6房，徐萬成對此說明指出，傳說中的第6房早年隨著地理河川變動，遷移至今天的嘉義縣大林鎮一帶，大林是否為第6房，確切史料有待再進一步考證。

他說，早在10年前六房媽曾赴大林為傳說中的第6房祈福，直到最近有人提議再延香，因相關延香資料失落10年，日前他無意間在倉庫踩到一本冊子，撿起一看竟是延香資料，十分神奇，因此決定今年12月13日啟程再赴大林延香祈福。

張麗善表示，「六房媽」凝聚5股34個庄頭的向心力，代代相傳己有約200年，影響力擴及全國，尤其每年過爐萬人隨香等民俗科儀盛大莊嚴，是雲林宗教民俗盛典，歡迎明年一起來迎駕，見證媽祖過爐搬新家盛況。

沒有固定廟宇，列為國家重要民俗的雲林縣六房媽祖過爐，今天舉行明年紅壇新建工程動土儀式，預定明年農曆4月為媽祖搬新家。記者蔡維斌／攝影
沒有固定廟宇，列為國家重要民俗的雲林縣六房媽祖過爐，今天舉行明年紅壇新建工程動土儀式，預定明年農曆4月為媽祖搬新家。記者蔡維斌／攝影
六房媽祖紅壇今天舉行盛大的上樑儀式。記者蔡維斌／攝影
六房媽祖紅壇今天舉行盛大的上樑儀式。記者蔡維斌／攝影
六房媽祖紅壇今天舉行盛大的上樑儀式。記者蔡維斌／攝影
六房媽祖紅壇今天舉行盛大的上樑儀式。記者蔡維斌／攝影
沒有固定廟宇，列為國家重要民俗的雲林縣六房媽祖過爐，今天舉行團拜及明年紅壇新建工程動土儀式，預定明年農曆4月為媽祖搬新家。記者蔡維斌／攝影
沒有固定廟宇，列為國家重要民俗的雲林縣六房媽祖過爐，今天舉行團拜及明年紅壇新建工程動土儀式，預定明年農曆4月為媽祖搬新家。記者蔡維斌／攝影
六房媽祖紅壇今天舉行盛大的上樑儀式。記者蔡維斌／攝影
六房媽祖紅壇今天舉行盛大的上樑儀式。記者蔡維斌／攝影
六房媽祖紅壇今天舉行盛大的上樑儀式。記者蔡維斌／攝影
六房媽祖紅壇今天舉行盛大的上樑儀式。記者蔡維斌／攝影

媽祖 雲林 張麗善

延伸閱讀

白沙屯媽祖庇佑竹園派出所 新廳舍啟用「神氣」背後有故事

媽祖神助攻！連炳發、楊一展鑽轎底「化外之醫」奪金鐘

防非洲豬瘟 雲林抽驗全縣上千豬場盯安全管理

西螺大橋不再專屬雲林縣辦活動 彰化端將打造3.6公頃親水據點

相關新聞

雲林縣六房媽祖居無定所…紅壇今上梁為何只五房輪值？主事者解密

列為國家重要民俗的雲林縣六房媽祖沒有固定廟宇，每年由轄內5股輪流建造紅壇供奉，明年4月將從土庫鎮移駕斗南鎮五間厝股的媽祖...

西拉雅族東山吉貝耍夜祭 米糕豬取代全豬敬獻「阿立母」

台南市東山區吉貝耍部落一年一度的夜祭（Ta-ai）與孝海祭，昨晚起為期兩天在大公廨前廣場隆重舉行。這場深具文化意涵的祭典...

阿里山鄒族部落旅遊節12月登場 體驗文化美食抽萬元禮

嘉義縣政府推廣阿里山鄒族部落觀光，12月6日、7日在逐鹿文創園區舉辦部落旅遊節，今年以「鄒伙遊阿里山」為題，邀集鄒族9大...

網羅全國頂尖藝術盆栽 大台南花菓盆栽協會連3天民治市政中心辦展

大台南花菓盆栽協會自今天起至29日，在市府民治市政中心南瀛堂舉辦「台灣花菓盆栽展」，展出25種樹種、92件精選作品與11...

台南東山咖啡節開幕 邀大家走進山林品味東山咖啡魅力

台南「2025東山咖啡節──咖啡朝聖之路」今天在東山區農會十果文創園區開幕，吸引咖啡愛好者與遊客。市長黃偉哲表示，東山有...

全齡共融新亮點 嘉市湖子內社區公園綠地動土打造綠色生活圈

嘉義市政府上午在湖子內社區兒24基地，舉行「湖子內社區公園綠地新建工程」祈福動土典禮，市長黃敏惠、市議長陳姿妏及多位議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。