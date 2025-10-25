雲林縣六房媽祖居無定所…紅壇今上梁為何只五房輪值？主事者解密

列為國家重要民俗的雲林縣六房媽祖沒有固定廟宇，每年由轄內5股輪流建造紅壇供奉，明年4月將從土庫鎮移駕斗南鎮五間厝股的媽祖新家，今天循古禮舉行新建紅壇上梁典禮。六房媽長年來為何只有5房輪值，中華民國六房媽祖會今天解密並宣布今年底將赴傳說中嘉義大林鎮的第6房延香祈福。

今天紅壇新建工程上梁典禮，由爐主顏徐素芬、雲林縣長張麗善、議長黃凱、立委劉建國、張嘉郡、丁學忠及中華民國六房媽會理事長徐萬成等人遵循古禮焚香化疏，來自各股代表上千人到場觀禮、團拜，祈求紅壇圓滿完成。

徐萬成指出，六房媽祖沒有固定廟宇，由斗六、斗南、虎尾、土庫、大埤等5股34庄共同輪值建造紅壇奉祀，平均每庄要2、30年甚至7、80年才輪到1次，媽祖每年居無定所，信徒卻遍布全國，蔚為國內宗教一大特色，每年過爐遶境慶典十分盛大，獲文化部列為國家重要民俗。

明年115-116年由斗南鎮的五間厝股輪值，並由爐主負責建造紅壇，今天五間厝順安堂勤習堂獅陣、六房媽粉絲團、千順將軍團等文武陣頭，在紅壇新址舉盛大的上梁儀式，象徵媽祖新家即將完工，預定可在明年農曆4月過爐「搬家」。

針對六房媽為何每年只有5股輪值，是否存在有第6房，徐萬成對此說明指出，傳說中的第6房早年隨著地理河川變動，遷移至今天的嘉義縣大林鎮一帶，大林是否為第6房，確切史料有待再進一步考證。

他說，早在10年前六房媽曾赴大林為傳說中的第6房祈福，直到最近有人提議再延香，因相關延香資料失落10年，日前他無意間在倉庫踩到一本冊子，撿起一看竟是延香資料，十分神奇，因此決定今年12月13日啟程再赴大林延香祈福。