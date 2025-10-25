西拉雅族東山吉貝耍夜祭 米糕豬取代全豬敬獻「阿立母」

台南市東山區吉貝耍部落一年一度的夜祭（Ta-ai）與孝海祭，昨晚起為期兩天在大公廨前廣場隆重舉行。這場深具文化意涵的祭典，是西拉雅族最重要的年度宗教儀式之一，象徵族人對祖靈的敬畏與感恩，也凝聚部落情感，展現文化延續的力量。

台南市政府表示，今年的夜祭別具意義。經歷多年努力，立法院於10月17日三讀通過「平埔原住民族群身分法」，這是歷史性的突破。期盼社會各界持續關注與支持，讓平埔族群的權益獲得實質保障，並祈願阿立母庇佑族人，萬事安康。

市府說明，2022年憲法法庭宣告原住民身分法違憲後，平埔族群正名運動迎來歷史性轉機，政府被要求三年內完成修法，確保平埔族群的法律地位，台南市在2005年率先認定西拉雅族為「市定原住民族」。

副市長葉澤山致詞時說明，今年祭典面臨非洲豬瘟疫情的考驗，為維護公共衛生與文化尊嚴，市府與部落及宗教領袖密切協調，對祭儀形式進行適度調整。這不僅是對防疫的責任，也是展現信仰的柔軟與包容。他強調「文化的精神不在形式，而在於族人心中那份敬意與延續。」感謝部落長老、青年及各單位共同合作，讓傳統與現代在挑戰中找到平衡，守護信仰，也守護健康。

夜祭重要「拜豬」儀式，今年原有族親還願16頭全豬祭祀祖靈「阿立母」，因禁宰令，台南市文化局協調請來府城傳統技藝米糕栫師傅黃銅山緊急製作3隻「米買（mai）豬」（米糕豬）代替，每隻「米買豬」重達120台斤與全豬一樣，百年技藝與國定民俗難得相遇，黃銅山決定贊助傳為佳話。

中央原住民族委員會主委曾智勇、市議員 Ingay Tali 穎艾達利和李宗翰等均出席，與關心西拉雅文化的民眾、專家學者及地方人士一同見證這場莊嚴盛典。活動為期兩天，昨天下午的部落導覽揭開序幕，夜間舉行莊嚴的Ta-ai夜祭，今天接續進行三向祭拜與孝海祭。