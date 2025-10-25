聽新聞
阿里山鄒族部落旅遊節12月登場 體驗文化美食抽萬元禮
嘉義縣政府推廣阿里山鄒族部落觀光，12月6日、7日在逐鹿文創園區舉辦部落旅遊節，今年以「鄒伙遊阿里山」為題，邀集鄒族9大部落參加，結合文化體驗、市集美食、親子活動、舞台表演、部落遊程與好禮抽獎等6大主軸，邀請大家一起體驗部落文化。
文觀局表示，傳統服飾體驗、獵物綑綁教學、成年禮（打屁股）、傳統射箭、手搗麻糬、絹印提袋、山豬鑰匙圈彩繪、手洗愛玉及梅花鹿餵食等9項免費體驗，即起開放網路報名，12月6日場次、12月7日場次，完成6項體驗可獲鄒族手作風笛紀念品。
鄒族部落旅遊節邀集達邦、特富野、里佳、來吉、樂野、逐鹿、新美、山美與茶山部落出席市集，販售花粉米餅、森林蜜啤酒、香糖、皮雕工藝品、原木手作等特產，單筆消費滿499元可抽獎，最大獎為萬元部落深度遊程。風笛euvuvu表演藝術團也會帶來鄒族傳統舞碼。
文觀局表示，加入「慢遊嘉義」LINE官方帳號就可到服務台領取50元攤位優惠券，現場新加入好友者可獲得阿里山鄒族咖啡包，數量有限送完為止。活動期間消費滿額就有機會抽到豐富獎品，逐鹿文創園區還有很多體驗活動，適合親子體驗、品嘗阿里山咖啡。
縣長翁章梁說，過去大家對阿里山的認知就是森林遊樂區，實際上阿里山鄉的部落文化很有特色值得推廣，位於番路鄉的鄒族逐鹿文創園區都也具備豐沛觀光量能，期望透過舉辦鄒族部落旅遊節，讓更多民眾認識傳統原民文化，並促進地方觀光經濟發展。
