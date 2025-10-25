網羅全國頂尖藝術盆栽 大台南花菓盆栽協會連3天民治市政中心辦展

大台南花菓盆栽協會自今天起至29日，在市府民治市政中心南瀛堂舉辦「台灣花菓盆栽展」，展出25種樹種、92件精選作品與110棵盆栽，種類多樣、風格獨具。開幕現場結合傳統音樂與舞蹈表演，帶來視覺聽覺兼具藝術饗宴。

這次展覽網羅全國頂尖藝術盆栽，92件精選作品與110棵盆栽經嚴謹評選，選出總冠軍、菓王、花后，以及各組金、銀、銅牌得主。其總冠軍薛石柱的九重葛，作品透過精緻設計，展現盆器與植栽的和諧搭配，不僅結構成熟穩定，姿態自然優美，更散發出氣韻平衡的藝術氛圍，深獲評審團一致肯定。

農業局長李芳林指出，盆栽藝術不僅體現農業之美，更已昇華至藝術層次，展現出農業與文化創意結合的多元價值，不僅能提升農業附加價值，更為園藝產業開創新的發展方向。此次展覽不只是園藝技術的展現，更是傳統藝術與生活美學的融合，期盼透過多元活動，讓園藝之美走入生活，吸引更多市民與遊客感受花木之美。

市長黃偉哲表示， 2025台灣花菓盆栽展集藝術、自然與文化於一身，誠摯邀請民眾與園藝愛好者前來欣賞，共同體驗這場融合藝術美感與自然風情的文化盛會。