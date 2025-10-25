台南東山咖啡節開幕 邀大家走進山林品味東山咖啡魅力

台南「2025東山咖啡節──咖啡朝聖之路」今天在東山區農會十果文創園區開幕，吸引咖啡愛好者與遊客。市長黃偉哲表示，東山有得天獨厚地理與氣候條件，是台灣重要咖啡產區。正值咖啡產季是品味香醇的最佳時刻，更是漫遊東山的絕佳季節。邀請全國民眾走訪東山，沿著風光明媚的175咖啡公路漫遊山城，感受東山獨有的山林風情。

東山區農會總幹事余淑琴表示，活動開幕安排一系列精采豐富的內容，除舉行CQI精品級咖啡認證頒獎與年度傑出農友表揚，還有限量咖啡手作課程、烘豆體驗及融合農產的特色市集等活動。

市集展售各式咖啡產品，推出當季盛產的青皮椪柑等新鮮農作物，讓民眾不僅能品味香醇咖啡，也能感受東山的農產魅力。手作活動特別融入環保與循環農業概念，運用落果與瑕疵咖啡豆設計出「咖啡手鏈」與「果乾聖誕樹」等創意作品，寓教於樂，傳遞永續發展理念。

第二場活動深入東山山林，以「咖啡朝聖路」為主題，邀請民眾於咖啡採收季節，踏上蜿蜒的山間小徑，開啟一段沉浸式的香氣旅程。透過這場步行朝聖活動，讓參與者在呼吸山林氣息、啜飲咖啡香韻之間，更加貼近東山這片孕育精品咖啡的土地。

農業局長李芳林表示，台南市咖啡種植達63公頃，東山約54公頃是最大產區。東山自然條件包括適宜緯度、地質環境及烏山頭、曾文與白河水庫的濕度調節，加上半日照的栽培，使東山咖啡具備濃郁香氣與獨特風味。

為提升在地咖啡品質與能見度，2013年起舉辦「台南市國產精品咖啡評鑑」，評鑑成績優異咖啡豆薦送美國咖啡品質協會（Coffee Quality Institute，簡稱CQI）評鑑，爭取世界級認證。今年有9家東山咖啡業者、13組咖啡豆獲得CQI 80分以上精品級認證，其中「大鋤花間咖啡生態農場」更榮獲高達86.58分的優異成績，展現東山咖啡卓越的品質。

農業局表示，台南已有七股區溪南、左鎮區光榮、楠西區梅嶺、東山區東山175及下營區營墘等5處休閒農業區，東山175與營墘休閒農業區去年新設通過。另官田區凌波渡頭與新化區大坑168等2處也已通過審查，待農業部公告後，台南休閒農業版圖將再進一步擴展，帶動農業轉型與觀光發展。