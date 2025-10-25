全齡共融新亮點 嘉市湖子內社區公園綠地動土打造綠色生活圈

嘉義市政府上午在湖子內社區兒24基地，舉行「湖子內社區公園綠地新建工程」祈福動土典禮，市長黃敏惠、市議長陳姿妏及多位議員、里長共同出席，宣告湖子內區段徵收區邁入新發展階段

本工程共13個基地、面積1.9公頃，總經費8561萬元，工期365天， 預訂2026年10月完工，由惇陽工程顧問設計監造、陸奕營造施工。公園設有主題共融遊戲場與簡易綠化公園，規畫滑梯、秋千、滑步車練習場等設施，並融入畫家陳澄波筆下的嘉義意象，兼具藝術、美學與休閒功能。

黃敏惠表示，湖子內區段徵收推動逾20年，感謝市民支持，使當地逐步成為具規模的新興生活圈。市府已完成活動中心、消防分隊、停車場、永續循環園區及一期工程11.8公頃綠地，並串連1.8公里綠廊道，區域生活品質顯著提升。此次開工的兒24基地工程預計明年底完工，將新增5處遊戲場與8處綠化公園，強化都市綠肺功能，提升城市韌性與宜居性。

她指出，嘉義市近年持續推動「共融式遊戲場」與「全齡友善設施」，包括北香湖公園綠豆仁遊戲場、嘉義公園樹屋遊戲場、番仔溝公園機器人遊戲場等，讓民眾共享親子休憩空間。湖子內公園以「Play for All—玩是所有人的權利」為核心理念，融合地方文化與市民創意，營造自然親近的生活場域。