快訊

賴銘偉18年前意外成陰影！「撞死狗」自責多年 驚人真相曝光！

廚房驚見「超巨瓦斯桶」快餓昏 身分揭曉網笑翻：長方形毛孩？

美16歲高中生吃多力多滋突遭8警包圍上銬！竟是「AI誤判持槍」

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉邑玉皇宮捐295萬消防設備 強化嘉義縣消防局救災能量

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉邑玉皇宮捐贈價值295萬元細水霧幫浦消防車及自動心肺復甦機，助嘉義縣消防局提升救災能量。圖／嘉義縣消防局提供
嘉邑玉皇宮捐贈價值295萬元細水霧幫浦消防車及自動心肺復甦機，助嘉義縣消防局提升救災能量。圖／嘉義縣消防局提供

嘉邑玉皇宮捐贈嘉義縣消防局細水霧幫浦消防車及自動心肺復甦機，總價295萬，嘉義縣長翁章梁今天代表接受並頒贈感謝狀，感謝廟方造福社會的慈善義舉。玉皇宮主委蔡輝弘率全體管理委員會出席儀式，將愛心回饋鄉里，提升災害搶救及急救量能。

蔡輝弘指出，玉皇宮秉持玉皇上帝慈悲心，每年過年、普渡期間會提供資源給弱勢團體。這次捐贈細水霧幫浦消防車及自動心肺復甦機給嘉義縣消防局，讓消防英雄可以用更完善器材守護民眾生命財產，也感謝所有玉皇宮的信眾，未來會將眾人善心持續回饋社會。

翁章梁說，玉皇宮積極行善，上次捐贈復康巴士給嘉義縣社會局，這次廟方管委會再捐贈消防資源，細水霧幫浦消防車可在小巷弄穿梭，透過高壓將水柱轉化為水霧，瞬間吸收火場熱量並阻絕氧氣，達迅速滅火效果，消防局會妥善運用資源，搶救鄉親生命及財產。

消防局長蔡建安說，嘉義縣幅員遼闊，災害型態多樣，救災任務也愈趨複雜，感謝廟方捐贈細水霧幫浦消防車，特別適用初期火災或車輛火警；自動心肺復甦機可在執行CPR時，提供穩定持續且有效的胸外按壓，能夠大幅提升患者到院前的存活率。

嘉邑玉皇宮捐贈價值295萬元細水霧幫浦消防車及自動心肺復甦機，縣長翁章梁（前排右五）今天代表受贈。圖／嘉義縣消防局提供
嘉邑玉皇宮捐贈價值295萬元細水霧幫浦消防車及自動心肺復甦機，縣長翁章梁（前排右五）今天代表受贈。圖／嘉義縣消防局提供
嘉邑玉皇宮捐贈價值295萬元細水霧幫浦消防車及自動心肺復甦機，助嘉義縣消防局提升救災能量。圖／嘉義縣消防局提供
嘉邑玉皇宮捐贈價值295萬元細水霧幫浦消防車及自動心肺復甦機，助嘉義縣消防局提升救災能量。圖／嘉義縣消防局提供

嘉義 災害

延伸閱讀

影／翁章梁視察養豬場消毒 憶起兒時父親養豬遇口蹄疫

台中梧棲豬肉流入嘉義縣 肉商分切轉售菜市場全賣光

義竹104歲人瑞還能騎單車 翁章梁親贈重陽禮金

嘉縣多元教育又一體現 美林國小變身蒙特梭利學校

相關新聞

網羅全國頂尖藝術盆栽 大台南花菓盆栽協會連3天民治市政中心辦展

大台南花菓盆栽協會自今天起至29日，在市府民治市政中心南瀛堂舉辦「台灣花菓盆栽展」，展出25種樹種、92件精選作品與11...

台南東山咖啡節開幕 邀大家走進山林品味東山咖啡魅力

台南「2025東山咖啡節──咖啡朝聖之路」今天在東山區農會十果文創園區開幕，吸引咖啡愛好者與遊客。市長黃偉哲表示，東山有...

全齡共融新亮點 嘉市湖子內社區公園綠地動土打造綠色生活圈

嘉義市政府上午在湖子內社區兒24基地，舉行「湖子內社區公園綠地新建工程」祈福動土典禮，市長黃敏惠、市議長陳姿妏及多位議員...

影／慶祝30年...台南悠然山莊安養中心新大樓啟用 首辦「團體家屋」

樹河社會福利基金會在台南關廟成立悠然山莊安養中心成立至今30年，新建銀彬大樓今天慶祝落成，舉辦安養中心30周年暨大樓啟用...

嘉邑玉皇宮捐295萬消防設備 強化嘉義縣消防局救災能量

嘉邑玉皇宮捐贈嘉義縣消防局細水霧幫浦消防車及自動心肺復甦機，總價295萬，嘉義縣長翁章梁今天代表接受並頒贈感謝狀，感謝廟...

嘉義火雞肉飯熱爆 光復節連假人潮湧現排隊盛況成城市日常

火雞肉飯的香氣，成了嘉義最誘人的城市記號。連續3天台灣光復節連假，天氣晴朗、陽光普照，不少旅居外地的嘉義鄉親返鄉探親遊玩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。