嘉邑玉皇宮捐295萬消防設備 強化嘉義縣消防局救災能量

嘉邑玉皇宮捐贈嘉義縣消防局細水霧幫浦消防車及自動心肺復甦機，總價295萬，嘉義縣長翁章梁今天代表接受並頒贈感謝狀，感謝廟方造福社會的慈善義舉。玉皇宮主委蔡輝弘率全體管理委員會出席儀式，將愛心回饋鄉里，提升災害搶救及急救量能。

蔡輝弘指出，玉皇宮秉持玉皇上帝慈悲心，每年過年、普渡期間會提供資源給弱勢團體。這次捐贈細水霧幫浦消防車及自動心肺復甦機給嘉義縣消防局，讓消防英雄可以用更完善器材守護民眾生命財產，也感謝所有玉皇宮的信眾，未來會將眾人善心持續回饋社會。

翁章梁說，玉皇宮積極行善，上次捐贈復康巴士給嘉義縣社會局，這次廟方管委會再捐贈消防資源，細水霧幫浦消防車可在小巷弄穿梭，透過高壓將水柱轉化為水霧，瞬間吸收火場熱量並阻絕氧氣，達迅速滅火效果，消防局會妥善運用資源，搶救鄉親生命及財產。