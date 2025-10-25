影／慶祝30年...台南悠然山莊安養中心新大樓啟用 首辦「團體家屋」

樹河社會福利基金會在台南關廟成立悠然山莊安養中心成立至今30年，新建銀彬大樓今天慶祝落成，舉辦安養中心30周年暨大樓啟用儀式。新大樓2樓設有台南市第一所「團體家屋」，可供行動自如的失智長輩9人同住，一樓日照中心可容30人。

團體家屋目前各地行情不一，台北市一般可能在6萬元左右、嘉南地區可能4萬元上下。台南市衛生局主秘陳淑娟指出，各地的團體家屋、日照中心都有一定的收費標準，民眾可到衛生局官網查詢。

悠然山莊創辦人許鴻彬是奇美集團創辦人許文龍的大哥，為了感念父母並回饋社會，1992年捐出關廟鄉一塊土地成立悠然山莊安養中心。今天創辦人子女董事長許秀子與許瑞麟共同主持啟用新大樓。

活動以熱鬧的園遊嘉年華形式登場，現場長者、社區居民500多人到場為悠然山莊30歲生日獻上祝福，場面溫馨。許秀子對於經營悠然山莊30年來的感觸只說「一言難盡」，只表示這期間經營「政府沒幫忙、都靠自己」。

悠然山莊表示，成立至今30年一直以「在地照顧、溫暖相伴」為宗旨，陪伴無數長者度過安適歲月。為持續深化長照服務，特別規興建「銀彬大樓」，象徵「迎賓、迎新」，延續創辦人以愛為本的精神。

許秀子表示，「30年來我們以父母的初心為根，讓長輩在尊嚴中生活、在關懷中快樂」，許瑞麟說，「銀彬大樓是送給社區的新禮物，期許悠然山莊未來30年持續成為在地長者最安心的家，將30年的照顧能量化作前行的力量，持續用專業與愛守護每一位長者。」

活動由「悠然千歲團」表演揭開序幕，街頭藝人、小丑互動秀、樂團演奏輪番登場，邀集奇美食品、阿瘦皮鞋、護力養、華科基金會、悠美蔬等企業設攤，提供肌少症檢測、聽力檢查、心理健康諮詢及蓋章闖關活動等，吸引社區民眾與長輩參與。

業者表示，新落成大樓設有「日間照顧中心」與「失智團體家屋」，配置至少5名服務人員，全面導入AI智慧照護科技，包括非接觸式生理監測、跌倒偵測、語音醫療紀錄與環境品質感測系統，為長者打造安全、尊嚴、溫暖的生活環境。