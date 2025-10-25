聽新聞
嘉義火雞肉飯熱爆 光復節連假人潮湧現排隊盛況成城市日常
火雞肉飯的香氣，成了嘉義最誘人的城市記號。連續3天台灣光復節連假，天氣晴朗、陽光普照，不少旅居外地的嘉義鄉親返鄉探親遊玩，讓「火雞肉飯之都」再度掀起排隊熱潮。中午時分還未到，嘉義市多家人氣名店早已出現「人龍景象」。
從和平路的民主火雞肉飯、民權路的三禾火雞肉飯，到文化路商圈劉里長、蕭老師等知名排隊店家，門口人潮絡繹不絕，不論內用還是外帶，排隊隊伍一路延伸到街角。在地嘉義人笑說，假日若想吃上一碗火雞肉飯，「不是早起排隊、就是乾脆在家吃」，因為每逢連假，火雞肉飯店外的長龍早已成為城市風景的一部分。
業者表示，早在連假前幾天就已備妥大量食材、加派人手應戰，廚房幾乎從早忙到晚。老字號店家假日1天能賣出平常2倍的份量，雖然忙，但看到大家吃得滿足，就是最大的回報。」從一碗簡單的火雞肉飯，到成為旅人返鄉的味覺記憶，嘉義市這座小城，在熱氣蒸騰的飯香中，再次展現獨有的人情與魅力。
嘉義最具代表性的美食火雞肉飯，其中美味的關鍵取決於火雞肉、米飯、醬汁、油蔥酥的絕妙組合，色澤油亮誘人，香氣撲鼻更讓人食指大動，曾獲得農糧署票選「台灣十大招牌飯」的第1名。去年8月文化局推出「來嘉呷飯—嘉義火雞肉飯特展」，展覽融入「市民研究員」調查成果，匯集嘉市數十家店家的品評資訊。對於品嘗雞肉飯的饕客，是深入了解味蕾的旅程；對未嘗過的食客，是一場探索美味的導「吃」之旅。
