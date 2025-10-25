快訊

MLB／大谷翔平兩分砲笑不出來 世界大賽首度開轟加入松井秀喜行列

南珉貞跳〈疾風街道〉重摔在地！親曝意外影片說抱歉

新壽T17、T18願「合意解約」蔣萬安今曝輝達反應

聽新聞
0:00 / 0:00

古坑健走夯爆2千多人參加 抽一年份咖啡、北海道機票

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣古坑鄉公所今舉辦健走活動，沿途可見山嵐美景。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉公所今舉辦健走活動，沿途可見山嵐美景。記者陳雅玲／攝影

為推廣雲林古坑咖啡，縣府農業處補助古坑鄉公所今天舉辦2025咖啡節暖身古坑田野健走活動，健走路線沿途飽覽山景、咖啡果園、茶園，吸引逾2千人參加，民眾一邊健走一邊拍照打卡，盡享山林田野間的愜意時光。

活動報名日前開放即造成熱潮，2千名額短短半小時即秒殺額滿。今日清晨從古坑鄉華山國小鳴笛起走，現場人潮絡繹不絕，不少未能成功報名的民眾也自發到場共走，展現對古坑咖啡與健康生活的支持。

雲林縣副縣長謝淑亞、立委劉建國、議員張庭綺及縣府農業處企劃行銷科科長柳昆宏等人皆親臨現場，與民眾一同健走，感受古坑在地熱情。

古坑鄉長林慧如表示，活動不僅倡導運動風氣，也希望藉由在地食材展現「健康、自然、永續」的飲食理念。現場準備了多樣古坑風味美食，包括鮮榨果汁、苦茶油拌麵線、華山蜂蜜水、現炸野菜、愛玉與竹筍粥等，讓參加者在運動之餘，品味「從土地到餐桌」的在地風華。

全程約5.1公里的健走路線，以華山國小為起點，途經茶園景觀、松林步道與山豬湖螢火蟲棲地，沿途綠意盎然、景色宜人。許多民眾邊走邊拍，記錄古坑山林的秋日風光。

完走的民眾除可參加摸彩活動，最大獎包括「一年份古坑咖啡包」，以及「台灣—沖繩」、「台灣—北海道」雙人來回機票。林慧如笑稱，象徵從古坑出發的浪漫旅程，期盼參加者都能滿載美好回憶與香醇咖啡香返家。

雲林縣古坑鄉公所今舉辦健走活動，沿途可見山嵐美景。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉公所今舉辦健走活動，沿途可見山嵐美景。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉公所今舉辦健走活動，沿途可見山嵐美景。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉公所今舉辦健走活動，沿途可見山嵐美景。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉公所今舉辦健走活動，沿途可見山嵐美景。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉公所今舉辦健走活動，沿途可見山嵐美景。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉公所今舉辦健走活動，吸引逾2千人參加。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉公所今舉辦健走活動，吸引逾2千人參加。記者陳雅玲／攝影

古坑 咖啡 健走

延伸閱讀

宜蘭咖啡日創意市集 連續3天在化龍一村登場

「台灣咖啡原鄉」2003年開啟雲林古坑「台灣咖啡節」傳奇

日本本季首波！北海道爆發禽流感 撲殺46萬雞隻占道內8%

1杯咖啡比牛丼貴…星巴克營收衰退關店裁員 3因素陷認同危機

相關新聞

古坑健走夯爆2千多人參加 抽一年份咖啡、北海道機票

為推廣雲林古坑咖啡，縣府農業處補助古坑鄉公所今天舉辦2025咖啡節暖身古坑田野健走活動，健走路線沿途飽覽山景、咖啡果園、...

國定古蹟嘉義舊監「更生島」翻轉文資印象 不是你想給的...是顧客要的

國定古蹟嘉義舊監獄化身文化體驗基地「更生島」，近日迎來全台逾30家旅行社總經理團前來體驗實境解謎活動。這群掌握全台超過5...

舊興中派出所化身嘉市新創基地 轉型西門交誼創新所開放招募

位在嘉義市鬧區文化路商圈（日治時期二通）的舊興中派出所完成改造，正式轉型為「西門交誼創新所」，成為融合城市再生與青年創業...

台南安定多年瓶頸！全國唯一國道8號紅綠燈路口 立體化動土

全國唯一設有紅綠燈的國道8號台南安定路口，因長年車流壅塞與事故頻傳，經地方多年爭取，立體化工程昨天動土，行政院長卓榮泰主...

雲林、嘉市改善人行道 打造城市新貌

嘉義市與雲林縣斗六市同步啟動人行道改善，嘉市中山路及鐵道園區人行道改善，市民擔心完工減少停車格，市府說，將重新規畫新增汽...

台南仁德土庫大宅聖天宮「擔水餅文化節」 地方父老支持振興

台南市仁德區土庫里今天舉行「大宅聖天宮土庫擔水餅文化節」，先健走體驗擔水餅古禮路線、再遵循古例擔起約20公斤重扁擔，繞行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。