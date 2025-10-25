聽新聞
古坑健走夯爆2千多人參加 抽一年份咖啡、北海道機票
為推廣雲林古坑咖啡，縣府農業處補助古坑鄉公所今天舉辦2025咖啡節暖身古坑田野健走活動，健走路線沿途飽覽山景、咖啡果園、茶園，吸引逾2千人參加，民眾一邊健走一邊拍照打卡，盡享山林田野間的愜意時光。
活動報名日前開放即造成熱潮，2千名額短短半小時即秒殺額滿。今日清晨從古坑鄉華山國小鳴笛起走，現場人潮絡繹不絕，不少未能成功報名的民眾也自發到場共走，展現對古坑咖啡與健康生活的支持。
雲林縣副縣長謝淑亞、立委劉建國、議員張庭綺及縣府農業處企劃行銷科科長柳昆宏等人皆親臨現場，與民眾一同健走，感受古坑在地熱情。
古坑鄉長林慧如表示，活動不僅倡導運動風氣，也希望藉由在地食材展現「健康、自然、永續」的飲食理念。現場準備了多樣古坑風味美食，包括鮮榨果汁、苦茶油拌麵線、華山蜂蜜水、現炸野菜、愛玉與竹筍粥等，讓參加者在運動之餘，品味「從土地到餐桌」的在地風華。
全程約5.1公里的健走路線，以華山國小為起點，途經茶園景觀、松林步道與山豬湖螢火蟲棲地，沿途綠意盎然、景色宜人。許多民眾邊走邊拍，記錄古坑山林的秋日風光。
完走的民眾除可參加摸彩活動，最大獎包括「一年份古坑咖啡包」，以及「台灣—沖繩」、「台灣—北海道」雙人來回機票。林慧如笑稱，象徵從古坑出發的浪漫旅程，期盼參加者都能滿載美好回憶與香醇咖啡香返家。
