國定古蹟嘉義舊監「更生島」翻轉文資印象 不是你想給的...是顧客要的

國定古蹟嘉義舊監獄化身文化體驗基地「更生島」，近日迎來全台逾30家旅行社總經理團前來體驗實境解謎活動。這群掌握全台超過5成通路的旅遊業者，親身參與監獄團隊合作闖關，直言「這體驗可以包進企業團建行程」，顛覆以往對文資場域「難行銷」刻板印象。

活動由蘭桂坊花園酒店策畫，透過3天2夜遊程安排，展示嘉市深度旅遊潛力。希望讓業者體驗到，嘉義不僅是上阿里山中繼點，更是值得停留3天、能串聯不同主題體驗的城市。旅行業者市場觀點，為團隊帶來即時回饋，指出體驗鏈還可強化，包括角頭便當、矯正伴手禮及文創商品等周邊整合，顯示文化體驗逐步走向營運的市場模式。

台灣田野學校創辦人葉哲岳，人稱「工頭小葉」，10年前進駐嘉義舊監宿舍群，以「以修代租」方式活化閒置空間。2021年台灣設計展期間，他與團隊將舊監獄改造成青年旅店，打破監獄陰冷印象，獲得高度好評。展後，他思考如何讓地方營運不再停留「14天展覽」，而能持續365天運作。

為此，他以「更生島」為品牌，整合策展、導覽、體驗課程與實境遊戲，建立一套模組化營運機制。他說，「如果要讓地方永續，就要讓內容對接市場，理解顧客真正需要什麼。」團隊將舊監文化轉化為教育、遊戲與團建商品，依不同族群設計多元體驗，如線上解謎、學生法治教育、企業團隊任務等。

葉哲岳將田野學校分為企畫與營運兩組，前者負責研發體驗內容，後者專注顧客服務，持續校正導覽流程。他並與在地旅宿合作，將體驗納入旅遊套裝行程，為嘉義旅宿補上「在地文化深度」的一塊。「讓舊監自由」的行動，如今進化為「讓地方永續」。