舊興中派出所化身嘉市新創基地 轉型西門交誼創新所開放招募

位在嘉義市鬧區文化路商圈（日治時期二通）的舊興中派出所完成改造，正式轉型為「西門交誼創新所」，成為融合城市再生與青年創業的全新據點，市政府5月將基地委託「島內散步」團隊營運，並舉辦「二通圈什麼」展覽，串聯二通老店故事，邀請民眾重新發現舊城魅力，即日起至31日，基地開放團隊進駐申請。

西門交誼創新所位於中正路、興中街及光華路交會處，為古諸羅城西門所在，地理位置關鍵。市府投入1831萬元辦理室內裝修與結構補強工程，保留派出所外觀並融入現代設計，打造共享辦公室、展覽與活動空間等多功能場域。

市府表示，西門交誼創新所預計下半年正式啟用，將與願景館、西市場數位翻轉基地、東門派出所串聯成「創生4館」，作為城市創新核心。基地未來將提供創業課程、業師輔導與資金媒合，協助青年落實創業構想，推動地方創生與產業轉型。