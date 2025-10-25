聽新聞
0:00 / 0:00
舊興中派出所化身嘉市新創基地 轉型西門交誼創新所開放招募
位在嘉義市鬧區文化路商圈（日治時期二通）的舊興中派出所完成改造，正式轉型為「西門交誼創新所」，成為融合城市再生與青年創業的全新據點，市政府5月將基地委託「島內散步」團隊營運，並舉辦「二通圈什麼」展覽，串聯二通老店故事，邀請民眾重新發現舊城魅力，即日起至31日，基地開放團隊進駐申請。
西門交誼創新所位於中正路、興中街及光華路交會處，為古諸羅城西門所在，地理位置關鍵。市府投入1831萬元辦理室內裝修與結構補強工程，保留派出所外觀並融入現代設計，打造共享辦公室、展覽與活動空間等多功能場域。
市府表示，西門交誼創新所預計下半年正式啟用，將與願景館、西市場數位翻轉基地、東門派出所串聯成「創生4館」，作為城市創新核心。基地未來將提供創業課程、業師輔導與資金媒合，協助青年落實創業構想，推動地方創生與產業轉型。
即日起至31日，基地開放團隊進駐申請，進駐期自12月1日至 明年11月30日，規畫有6坪與4坪獨立辦公空間供團隊使用。基地以「文化×創新×數位」為核心，結合國際數位游牧潮流，打造嘉義最具國際視野的共享育成平台。市府強調，西門交誼創新所不僅是青年創業基地，更是舊城區再生的關鍵節點，期盼未來結合周邊商圈形成「人潮變錢潮」的正向循環，帶動城市新一波創生能量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言