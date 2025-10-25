台南東山吉貝耍夜祭登場 曾智勇：台灣原住民必須正名

中央社／ 台南25日電

台南東山吉貝耍西拉雅族夜祭昨晚登場，首次獻上「米糕豬」因應非洲豬瘟原住民族委員會主委曾智勇表示，台灣原住民是台灣的主人，必須要正名，才能證明台灣是民主化國家。

東山吉貝耍西拉雅族夜祭是國家重要民俗，因應非洲豬瘟禁令，夜祭無法「獻豬還願」，昨晚首次以糯米塑形的「米糕豬」替代，獻上3隻給阿立母。

適逢立法院10月17日三讀通過平埔原住民族群身分法，曾智勇參加夜祭指出，此法總算通過跨出，原民會準備好了，也願意和西拉雅等族人對談修改法令，台灣原住民有16族，第17族應該是西拉雅族。

曾智勇表示，台灣原住民就是台灣的主人，必須要正名，才能證明台灣是民主化的國家，台灣原住民人口數還是太少，若再多一點，就能讓台灣看見。

曾智勇說，世界原住民族運動會預定12月初登場，屆時帛琉、吐瓦魯、馬紹爾，紐西蘭毛利人等11個國家將來台參加，屆時南島國家互相交流研討，也讓台灣原住民被全世界看見。

「吉貝耍」是台南市東山區東河里古地名，在西拉雅族語是「木棉花部落」。吉貝耍部落擁有5座家族公廨及1座大公廨，全村居民幾乎是阿立母的忠實信徒，72%住家神龕頂桌上或壁腳，供奉著「阿立矸仔」（祖靈瓶），這種祖靈信仰密集現象堪稱台灣第一。

豬是夜祭活動重要祭品，昔日「獻豬」都是現宰後祭拜阿立母，如今是買或租用宰殺完豬隻，擺放於特製竹架。依吉貝耍祭典儀式規定，不論豬隻是自行宰殺或租用購買，豬頭一定要留下來，隔天還要還「願尾」，才算是完整的「還願」。

非洲豬瘟 原住民族 西拉雅族

延伸閱讀

史無前例！非洲豬瘟禁令衝擊吉貝耍夜祭 府城「米糕豬」敬獻阿立母

南投埔里重陽敬老金多1千 草屯更新增1族群發3千

影／花蓮災後重建 行政院成立「一站式服務平台」

劉世芳：災民安置將確認受災戶意願 中繼宅等納考量

相關新聞

台南安定多年瓶頸！全國唯一國道8號紅綠燈路口 立體化動土

全國唯一設有紅綠燈的國道8號台南安定路口，因長年車流壅塞與事故頻傳，經地方多年爭取，立體化工程昨天動土，行政院長卓榮泰主...

雲林、嘉市改善人行道 打造城市新貌

嘉義市與雲林縣斗六市同步啟動人行道改善，嘉市中山路及鐵道園區人行道改善，市民擔心完工減少停車格，市府說，將重新規畫新增汽...

台南仁德土庫大宅聖天宮「擔水餅文化節」 地方父老支持振興

台南市仁德區土庫里今天舉行「大宅聖天宮土庫擔水餅文化節」，先健走體驗擔水餅古禮路線、再遵循古例擔起約20公斤重扁擔，繞行...

舊嘉義菸葉廠特展見證城市轉型 黃敏惠陪嘉菸退休員工「回娘家」

嘉義市舊嘉義菸葉廠迎來產業記憶與城市新生的交會時刻。市政府目前舉辦「再見嘉芬─舊嘉義菸葉廠特展」，下午市長黃敏惠陪同嘉菸...

台南山上農會辦芭樂產業文化活動 AI職能速測平台亮相

台南山上區農會今天舉辦「山上俱『樂』部」芭樂產業文化活動，現場「農民市集」展售在地優質農特產品、「芭樂冰沙」與「芭樂蛋糕...

影／翁章梁視察養豬場消毒 憶起兒時父親養豬遇口蹄疫

非洲豬瘟議題持續延燒，嘉義縣長翁章梁今天到朴子市視察養豬場消毒作業，穿上防護衣、雨鞋、口罩及護目鏡，他回想起小時候父親也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。