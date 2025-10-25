聽新聞
雲林、嘉市改善人行道 打造城市新貌
嘉義市與雲林縣斗六市同步啟動人行道改善，嘉市中山路及鐵道園區人行道改善，市民擔心完工減少停車格，市府說，將重新規畫新增汽機車停車格；斗六市將進行明德路、大學路二段人行道改善工程，全長約3公里，為外環道人行系統的最後一哩路，27日開工。
嘉市中山路及鐵道園區近日封閉部分路段施工，為市府十大旗艦建設「文化絲路2.0」之一。
工務處表示，工程總經費7770萬元，全長2787公尺，分為中山路段及鐵道園區周邊2區，預計2026年9月完工。完工後將拓寬人行道、整併車道並增設植栽帶，採雙側雙車道設計，提升行人安全與街道美觀。
由於鐵道園區是假日熱門觀光區，部分民眾擔心停車空間減少。市府交通處強調，完工後將重新規畫並新增汽機車停車格，整體停車位不減反增。施工期間設置告示與路外停車場，呼籲民眾耐心配合，盼1年後見證城市街景新風貌。
雲林斗六市啟動外環道人行系統最後一哩路：明德路與大學路2段改善工程，全長約3公里，總經費9575萬元，27日開工。
市長林聖爵指出，2023年起已完成外環道路7公里人行道拓寬，兼顧停車空間與公共設施帶改善，持續爭取中央補助，推動全市人行道網絡延伸至市區。
大學路2段範圍自成功路至中山路口、長約1750公尺，明德路段長約1039公尺，施工包括鋪面更新、照明改善、電纜地下化與停車格規畫。
市公所表示，另有大同路、民生南路、成功路3條人行改善工程，2年內完工，將串聯校園、車站與市場等節點，讓斗六朝向「宜行城市」邁進。
