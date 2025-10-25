聽新聞
0:00 / 0:00

雲林、嘉市改善人行道 打造城市新貌

聯合報／ 記者魯永明陳雅玲／連線報導
嘉義市中山路及旅遊熱點鐵道園區展開人行道改善工程，現場封閉部分路段，從林森西路起陸續動工。記者魯永明／ 攝影
嘉義市中山路及旅遊熱點鐵道園區展開人行道改善工程，現場封閉部分路段，從林森西路起陸續動工。記者魯永明／ 攝影

嘉義市與雲林斗六市同步啟動人行道改善，嘉市中山路及鐵道園區人行道改善，市民擔心完工減少停車格，市府說，將重新規畫新增汽機車停車格；斗六市將進行明德路、大學路二段人行道改善工程，全長約3公里，為外環道人行系統的最後一哩路，27日開工。

嘉市中山路及鐵道園區近日封閉部分路段施工，為市府十大旗艦建設「文化絲路2.0」之一。

工務處表示，工程總經費7770萬元，全長2787公尺，分為中山路段及鐵道園區周邊2區，預計2026年9月完工。完工後將拓寬人行道、整併車道並增設植栽帶，採雙側雙車道設計，提升行人安全與街道美觀。

由於鐵道園區是假日熱門觀光區，部分民眾擔心停車空間減少。市府交通處強調，完工後將重新規畫並新增汽機車停車格，整體停車位不減反增。施工期間設置告示與路外停車場，呼籲民眾耐心配合，盼1年後見證城市街景新風貌。

雲林斗六市啟動外環道人行系統最後一哩路：明德路與大學路2段改善工程，全長約3公里，總經費9575萬元，27日開工。

市長林聖爵指出，2023年起已完成外環道路7公里人行道拓寬，兼顧停車空間與公共設施帶改善，持續爭取中央補助，推動全市人行道網絡延伸至市區。

大學路2段範圍自成功路至中山路口、長約1750公尺，明德路段長約1039公尺，施工包括鋪面更新、照明改善、電纜地下化與停車格規畫。

市公所表示，另有大同路、民生南路、成功路3條人行改善工程，2年內完工，將串聯校園、車站與市場等節點，讓斗六朝向「宜行城市」邁進。

雲林縣斗六市改善人行道空間，將進行明德路、大學路二段人行道改善工程，圖為大學路段。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市改善人行道空間，將進行明德路、大學路二段人行道改善工程，圖為大學路段。記者陳雅玲／攝影

嘉義 雲林 人行道 停車格 觀光 鐵道 斗六

延伸閱讀

斗六外環道人行道升級「最後一哩路」將開工 市長宣布：2年內全面完工

新竹市公布今年科技執法前五大取締路口！第一名破1.6萬件

嘉市鬧區中山路及鐵道園區人行道動工 打造城市綠帶

影／汽車衝上捷運大坪林站旁人行道 駕駛疑販毒棄車逃

相關新聞

影／國8台南「全國唯一紅綠燈路段」改高架道今天動土

國道8號台南安定路段設置「全國唯一的紅綠燈」、造成嚴重交通瓶頸，大小車禍不斷。政府投入35.85億元推動「國道8號台南系...

台南安定多年瓶頸！全國唯一國道8號紅綠燈路口 立體化動土

全國唯一設有紅綠燈的國道8號台南安定路口，因長年車流壅塞與事故頻傳，經地方多年爭取，立體化工程昨天動土，行政院長卓榮泰主...

雲林、嘉市改善人行道 打造城市新貌

嘉義市與雲林縣斗六市同步啟動人行道改善，嘉市中山路及鐵道園區人行道改善，市民擔心完工減少停車格，市府說，將重新規畫新增汽...

台南仁德土庫大宅聖天宮「擔水餅文化節」 地方父老支持振興

台南市仁德區土庫里今天舉行「大宅聖天宮土庫擔水餅文化節」，先健走體驗擔水餅古禮路線、再遵循古例擔起約20公斤重扁擔，繞行...

舊嘉義菸葉廠特展見證城市轉型 黃敏惠陪嘉菸退休員工「回娘家」

嘉義市舊嘉義菸葉廠迎來產業記憶與城市新生的交會時刻。市政府目前舉辦「再見嘉芬─舊嘉義菸葉廠特展」，下午市長黃敏惠陪同嘉菸...

台南山上農會辦芭樂產業文化活動 AI職能速測平台亮相

台南山上區農會今天舉辦「山上俱『樂』部」芭樂產業文化活動，現場「農民市集」展售在地優質農特產品、「芭樂冰沙」與「芭樂蛋糕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。