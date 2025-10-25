台南安定多年瓶頸！全國唯一國道8號紅綠燈路口 立體化動土

全國唯一設有紅綠燈的國道8號台南安定路口，因長年車流壅塞與事故頻傳，經地方多年爭取，立體化工程昨天動土，行政院長卓榮泰主持典禮。工程總經費35.85億元，預計2030年完工，將終結困擾20多年「國道紅綠燈」歷史。

南市府指出，國8與南133線平交路口長期有交通瓶頸，回堵與事故頻仍，獲交通部與高公局核定動工，成為大台南交通建設重要里程碑。完工後可改善南科通勤動線，帶動安定、善化、安南等地產業與生活圈發展。

卓榮泰表示，國8立體化是南部交通升級起點，中央同時推動鐵路地下化、捷運藍線與鐵路延伸永康等工程，3線並進打造大台南交通新格局。他強調，政府以沙崙智慧綠能科學城為核心，打造「大南方新矽谷」，交通建設是暢通南部發展「任督二脈」關鍵，中央將持續加碼基礎建設。

交通部長陳世凱指出，國8安定段是全台唯一設紅綠燈的國道，隨南科與周邊發展迅速，車流量大增、事故頻繁，改善勢在必行。工程完工後，將提升行車效率與安全，強化南科產業運輸能量。交通部在台南交通建設投資總額逾400億元，包括鐵路地下化明年底完工、曾文溪橋改建增至80多億元，展現中央落實均衡發展、建設南台灣決心。

工務局說，本案2022年獲行政院核定可行性評估，2023年通過建設計畫，內容包括國8主線立體化、交流道改善與側車道外移等，配合工程，市府同步推動南133線拓寬，由10公尺擴為20公尺，全長約300公尺，總經費7700萬元，年底前發包、2026年底完工，串聯新市、安定、安南區產業園區與生活圈，強化區域路網。