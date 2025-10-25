聽新聞
0:00 / 0:00

台南安定多年瓶頸！全國唯一國道8號紅綠燈路口 立體化動土

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
國道8號與南133線的紅綠燈平交路口事故頻傳，立體化工程昨天動土。記者周宗禎／攝影
國道8號與南133線的紅綠燈平交路口事故頻傳，立體化工程昨天動土。記者周宗禎／攝影

全國唯一設有紅綠燈國道8號台南安定路口，因長年車流壅塞與事故頻傳，經地方多年爭取，立體化工程昨天動土，行政院卓榮泰主持典禮。工程總經費35.85億元，預計2030年完工，將終結困擾20多年「國道紅綠燈」歷史。

南市府指出，國8與南133線平交路口長期有交通瓶頸，回堵與事故頻仍，獲交通部與高公局核定動工，成為大台南交通建設重要里程碑。完工後可改善南科通勤動線，帶動安定、善化、安南等地產業與生活圈發展。

卓榮泰表示，國8立體化是南部交通升級起點，中央同時推動鐵路地下化、捷運藍線與鐵路延伸永康等工程，3線並進打造大台南交通新格局。他強調，政府以沙崙智慧綠能科學城為核心，打造「大南方新矽谷」，交通建設是暢通南部發展「任督二脈」關鍵，中央將持續加碼基礎建設。

交通部長陳世凱指出，國8安定段是全台唯一設紅綠燈的國道，隨南科與周邊發展迅速，車流量大增、事故頻繁，改善勢在必行。工程完工後，將提升行車效率與安全，強化南科產業運輸能量。交通部在台南交通建設投資總額逾400億元，包括鐵路地下化明年底完工、曾文溪橋改建增至80多億元，展現中央落實均衡發展、建設南台灣決心。

工務局說，本案2022年獲行政院核定可行性評估，2023年通過建設計畫，內容包括國8主線立體化、交流道改善與側車道外移等，配合工程，市府同步推動南133線拓寬，由10公尺擴為20公尺，全長約300公尺，總經費7700萬元，年底前發包、2026年底完工，串聯新市、安定、安南區產業園區與生活圈，強化區域路網。

國道 紅綠燈 台南 行政院 交通部 卓榮泰

延伸閱讀

非洲豬瘟延燒！卓榮泰籲吃飯不留廚餘 媒體人火大開轟「現代晉惠帝」

卓榮泰：交通建設做好 產業才能發展

影／普發現金1萬還有3大挑戰 卓榮泰：全民都來阻詐

普發現金1萬賴總統簽了 卓榮泰7月才喊違憲、債留子孫

相關新聞

影／國8台南「全國唯一紅綠燈路段」改高架道今天動土

國道8號台南安定路段設置「全國唯一的紅綠燈」、造成嚴重交通瓶頸，大小車禍不斷。政府投入35.85億元推動「國道8號台南系...

台南安定多年瓶頸！全國唯一國道8號紅綠燈路口 立體化動土

全國唯一設有紅綠燈的國道8號台南安定路口，因長年車流壅塞與事故頻傳，經地方多年爭取，立體化工程昨天動土，行政院長卓榮泰主...

雲林、嘉市改善人行道 打造城市新貌

嘉義市與雲林縣斗六市同步啟動人行道改善，嘉市中山路及鐵道園區人行道改善，市民擔心完工減少停車格，市府說，將重新規畫新增汽...

台南仁德土庫大宅聖天宮「擔水餅文化節」 地方父老支持振興

台南市仁德區土庫里今天舉行「大宅聖天宮土庫擔水餅文化節」，先健走體驗擔水餅古禮路線、再遵循古例擔起約20公斤重扁擔，繞行...

舊嘉義菸葉廠特展見證城市轉型 黃敏惠陪嘉菸退休員工「回娘家」

嘉義市舊嘉義菸葉廠迎來產業記憶與城市新生的交會時刻。市政府目前舉辦「再見嘉芬─舊嘉義菸葉廠特展」，下午市長黃敏惠陪同嘉菸...

台南山上農會辦芭樂產業文化活動 AI職能速測平台亮相

台南山上區農會今天舉辦「山上俱『樂』部」芭樂產業文化活動，現場「農民市集」展售在地優質農特產品、「芭樂冰沙」與「芭樂蛋糕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。