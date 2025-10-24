快訊

慘賠16億又傳砸12億買陶朱隱園！黃立成親上火線超猛回應 網友全跪了

陳亭妃、林俊憲誰出戰台南市長？綠營內參民調曝光 雙方回應這樣說

嚴陣以待！非洲豬瘟進入「緊張階段」 陳駿季：後續會啟動第二輪檢查

舊嘉義菸葉廠特展見證城市轉型 黃敏惠陪嘉菸退休員工「回娘家」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市府在舊嘉義菸葉廠舉辦「再見嘉芬─舊嘉義菸葉廠特展」，下午市長黃敏惠陪同嘉菸廠資深員工「回娘家」，重返見證嘉義產業榮景的歷史現場。圖／嘉市府提供
嘉義市府在舊嘉義菸葉廠舉辦「再見嘉芬─舊嘉義菸葉廠特展」，下午市長黃敏惠陪同嘉菸廠資深員工「回娘家」，重返見證嘉義產業榮景的歷史現場。圖／嘉市府提供

嘉義市舊嘉義菸葉廠迎來產業記憶與城市新生的交會時刻。市政府目前舉辦「再見嘉芬─舊嘉義菸葉廠特展」，下午市長黃敏惠陪同嘉菸廠資深員工「回娘家」，重返見證嘉義產業榮景的歷史現場。

黃敏惠指出，嘉菸廠1941年啟用以來，與「北松菸」並列為台灣菸業重鎮，不僅帶動嘉義市經濟發展，也承載著無數家庭的生活記憶。她強調，在廠區即將轉型為嘉義市區域設計中心之際，透過展覽喚起世代共感，讓年輕學子從過去學習、為未來創造，體現嘉義文化創新的延續精神。

此次特展以文件、器物與舊廠空間為主軸，展出嘉菸生產歲月與員工故事，並開放保留原貌的打卡亭等歷史場域。黃敏惠表示，嘉菸廠改造計畫納入市府「十大旗艦計畫」中的「文化新基地」與「影視新協力」，將文化資產轉化為城市創意能量，預計未來成為嘉義文化地標之一。

活動現場氣氛溫馨。包括嘉義市祀典大天宮五穀王廟董事長鄭明山等多位前員工重聚，黃敏惠舅舅也曾服務於嘉菸，眾人一同回憶當年的工作歲月與廠區情景，象徵嘉義勞動史的集體記憶重新被喚醒。

文化局長謝育哲指出，舊嘉義菸葉廠是嘉義重要產業遺址，自2021年啟動活化計畫後，禮堂已轉型為「嘉義市影視音基地」，成為影視創作與文化展演的新平台。未來整體廠區將朝「嘉義市區域設計中心」發展，結合文化創意與影像產業，展現城市從歷史厚度中蛻變的創新動能。「再見嘉芬—舊嘉義菸葉廠特展」展期至11月2日止，每天上午10時到下午5時開放參觀，由文化部文資局與嘉市政府指導，文化局主辦。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

嘉義市府在舊嘉義菸葉廠舉辦「再見嘉芬─舊嘉義菸葉廠特展」，下午市長黃敏惠陪同嘉菸廠資深員工「回娘家」，重返見證嘉義產業榮景的歷史現場。圖／嘉市府提供
嘉義市府在舊嘉義菸葉廠舉辦「再見嘉芬─舊嘉義菸葉廠特展」，下午市長黃敏惠陪同嘉菸廠資深員工「回娘家」，重返見證嘉義產業榮景的歷史現場。圖／嘉市府提供
嘉義市府在舊嘉義菸葉廠舉辦「再見嘉芬─舊嘉義菸葉廠特展」，下午市長黃敏惠陪同嘉菸廠資深員工「回娘家」，重返見證嘉義產業榮景的歷史現場。圖／嘉市府提供
嘉義市府在舊嘉義菸葉廠舉辦「再見嘉芬─舊嘉義菸葉廠特展」，下午市長黃敏惠陪同嘉菸廠資深員工「回娘家」，重返見證嘉義產業榮景的歷史現場。圖／嘉市府提供
嘉義市府在舊嘉義菸葉廠舉辦「再見嘉芬─舊嘉義菸葉廠特展」，下午市長黃敏惠陪同嘉菸廠資深員工「回娘家」，重返見證嘉義產業榮景的歷史現場。圖／嘉市府提供
嘉義市府在舊嘉義菸葉廠舉辦「再見嘉芬─舊嘉義菸葉廠特展」，下午市長黃敏惠陪同嘉菸廠資深員工「回娘家」，重返見證嘉義產業榮景的歷史現場。圖／嘉市府提供
嘉義市府在舊嘉義菸葉廠舉辦「再見嘉芬─舊嘉義菸葉廠特展」，下午市長黃敏惠陪同嘉菸廠資深員工「回娘家」，重返見證嘉義產業榮景的歷史現場。圖／嘉市府提供
嘉義市府在舊嘉義菸葉廠舉辦「再見嘉芬─舊嘉義菸葉廠特展」，下午市長黃敏惠陪同嘉菸廠資深員工「回娘家」，重返見證嘉義產業榮景的歷史現場。圖／嘉市府提供
嘉義市府在舊嘉義菸葉廠舉辦「再見嘉芬─舊嘉義菸葉廠特展」，下午市長黃敏惠陪同嘉菸廠資深員工「回娘家」，重返見證嘉義產業榮景的歷史現場。圖／嘉市府提供
嘉義市府在舊嘉義菸葉廠舉辦「再見嘉芬─舊嘉義菸葉廠特展」，下午市長黃敏惠陪同嘉菸廠資深員工「回娘家」，重返見證嘉義產業榮景的歷史現場。圖／嘉市府提供
嘉義市府在舊嘉義菸葉廠舉辦「再見嘉芬─舊嘉義菸葉廠特展」，下午市長黃敏惠陪同嘉菸廠資深員工「回娘家」，重返見證嘉義產業榮景的歷史現場。圖／嘉市府提供
嘉義市府在舊嘉義菸葉廠舉辦「再見嘉芬─舊嘉義菸葉廠特展」，下午市長黃敏惠陪同嘉菸廠資深員工「回娘家」，重返見證嘉義產業榮景的歷史現場。圖／嘉市府提供

嘉義 黃敏惠 松菸 文化資產

延伸閱讀

黃敏惠怒控觀光署違背承諾撤銷嘉油鐵馬道補助款 觀光署：違反補助申請

王美惠綠營提名選嘉市長首次與黃敏惠同台 相互推崇一起為嘉義打拚

對國民黨提名明年嘉義市長人選表態 黃敏惠說要符合這些條件

黃敏惠率團參觀台灣設計展 彰化縣長王惠美導覽交流

相關新聞

影／國8台南「全國唯一紅綠燈路段」改高架道今天動土

國道8號台南安定路段設置「全國唯一的紅綠燈」、造成嚴重交通瓶頸，大小車禍不斷。政府投入35.85億元推動「國道8號台南系...

舊嘉義菸葉廠特展見證城市轉型 黃敏惠陪嘉菸退休員工「回娘家」

嘉義市舊嘉義菸葉廠迎來產業記憶與城市新生的交會時刻。市政府目前舉辦「再見嘉芬─舊嘉義菸葉廠特展」，下午市長黃敏惠陪同嘉菸...

台南山上農會辦芭樂產業文化活動 AI職能速測平台亮相

台南山上區農會今天舉辦「山上俱『樂』部」芭樂產業文化活動，現場「農民市集」展售在地優質農特產品、「芭樂冰沙」與「芭樂蛋糕...

影／翁章梁視察養豬場消毒 憶起兒時父親養豬遇口蹄疫

非洲豬瘟議題持續延燒，嘉義縣長翁章梁今天到朴子市視察養豬場消毒作業，穿上防護衣、雨鞋、口罩及護目鏡，他回想起小時候父親也...

嘉義市性專區評估卡關 市府訂距學校300公尺…議員顏翎熹不認同

嘉義市議會2023年12月通過議員顏翎熹「設置性專區可行性評估」提案，要求市府啟動研究，市府訂出「須與學校、宗教場所30...

「全台唯一拜壺警所」 辦西拉雅阿立母回娘家儀式祈平安

全台唯一供奉平埔族祖靈「阿立母」的警察單位台南白河分局東河派出所，上午在東山區吉貝耍公廨舉行「阿立祖回娘家」儀式，所長江...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。