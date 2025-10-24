舊嘉義菸葉廠特展見證城市轉型 黃敏惠陪嘉菸退休員工「回娘家」

嘉義市舊嘉義菸葉廠迎來產業記憶與城市新生的交會時刻。市政府目前舉辦「再見嘉芬─舊嘉義菸葉廠特展」，下午市長黃敏惠陪同嘉菸廠資深員工「回娘家」，重返見證嘉義產業榮景的歷史現場。

黃敏惠指出，嘉菸廠1941年啟用以來，與「北松菸」並列為台灣菸業重鎮，不僅帶動嘉義市經濟發展，也承載著無數家庭的生活記憶。她強調，在廠區即將轉型為嘉義市區域設計中心之際，透過展覽喚起世代共感，讓年輕學子從過去學習、為未來創造，體現嘉義文化創新的延續精神。

此次特展以文件、器物與舊廠空間為主軸，展出嘉菸生產歲月與員工故事，並開放保留原貌的打卡亭等歷史場域。黃敏惠表示，嘉菸廠改造計畫納入市府「十大旗艦計畫」中的「文化新基地」與「影視新協力」，將文化資產轉化為城市創意能量，預計未來成為嘉義文化地標之一。

活動現場氣氛溫馨。包括嘉義市祀典大天宮五穀王廟董事長鄭明山等多位前員工重聚，黃敏惠舅舅也曾服務於嘉菸，眾人一同回憶當年的工作歲月與廠區情景，象徵嘉義勞動史的集體記憶重新被喚醒。

文化局長謝育哲指出，舊嘉義菸葉廠是嘉義重要產業遺址，自2021年啟動活化計畫後，禮堂已轉型為「嘉義市影視音基地」，成為影視創作與文化展演的新平台。未來整體廠區將朝「嘉義市區域設計中心」發展，結合文化創意與影像產業，展現城市從歷史厚度中蛻變的創新動能。「再見嘉芬—舊嘉義菸葉廠特展」展期至11月2日止，每天上午10時到下午5時開放參觀，由文化部文資局與嘉市政府指導，文化局主辦。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康